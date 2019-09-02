Pakdemirli'den Kaş ve Erdek'teki orman yangılarına ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan yangınla yolların bulunmadığı, dik ve sarp bir arazide mücadele edildiğini belirterek, "Öğlen saat 14.15'te çıkmış ama ulaşım zor olduğu için 14.30'da ilk müdahale edilebildi." dedi.

Pakdemirli, Antalya'nın Kaş ve Balıkesir'in Erdek ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde basın açıklaması yaptı.

Bugün itibarıyla Türkiye çapındaki 21 yangınla orman teşkilatının mücadele ettiğini belirterek, bunların 10'unun orman, 11'inin de kırsal yangın olduğunu söyledi.

Pakdemirli, Kaş ve Erdek'teki yangınların haricindeki tüm yangınların kontrol altına alındığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kaş ilçesindeki yangınla yolların bulunmadığı, dik ve sarp bir arazide mücadele ediyoruz. Öğlen saat 14.15'te çıkmış ama ulaşım zor olduğu için 14.30'da ilk müdahale edilebildi. Tabiki çok büyük bir yangın olarak söyleyemeyiz bunu ama her zaman her yangını ciddiye alıyoruz. Gece itibariyle hava araçları yeri indi."