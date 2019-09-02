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Pakdemirli'den Kaş ve Erdek'teki orman yangılarına ilişkin açıklama

FİNANS HABERLERİ  | 02.09.2019 21:22 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Kaş ilçesindeki yangınla yolların bulunmadığı, dik ve sarp bir arazide mücadele ediyoruz. Öğlen saat 14.15'te çıkmış ama ulaşım zor olduğu için 14.30'da ilk müdahale edilebildi" - "Yangın tamamen kontrol altında diyemeyiz çünkü yangının etrafını tam olarak çevirebilmiş değiliz" - "Erdek'teki ufakça bir yangın ama şehire yakın bir yerde olması nedeniyle ciddiye alıyoruz. Yangın 17.50'de çıktı, ilk müdahalemizi yaptık"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan yangınla yolların bulunmadığı, dik ve sarp bir arazide mücadele edildiğini belirterek, "Öğlen saat 14.15'te çıkmış ama ulaşım zor olduğu için 14.30'da ilk müdahale edilebildi." dedi.

Pakdemirli, Antalya'nın Kaş ve Balıkesir'in Erdek ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde basın açıklaması yaptı.

Bugün itibarıyla Türkiye çapındaki 21 yangınla orman teşkilatının mücadele ettiğini belirterek, bunların 10'unun orman, 11'inin de kırsal yangın olduğunu söyledi.

Pakdemirli, Kaş ve Erdek'teki yangınların haricindeki tüm yangınların kontrol altına alındığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kaş ilçesindeki yangınla yolların bulunmadığı, dik ve sarp bir arazide mücadele ediyoruz. Öğlen saat 14.15'te çıkmış ama ulaşım zor olduğu için 14.30'da ilk müdahale edilebildi. Tabiki çok büyük bir yangın olarak söyleyemeyiz bunu ama her zaman her yangını ciddiye alıyoruz. Gece itibariyle hava araçları yeri indi."

Kaş'ta rüzgar hızının düşük olduğunu ve nemin de yüzde 76'ya çıktığına işaret eden Pakdemirli, nemin artmasının yangının hararetini düşürdüğünü dile getirdi.

Yangınla mücadele çalışmalarının iyiye doğru gittiğini belirten Pakdemirli, "Yangın tamamen kontrol altında diyemeyiz çünkü yangının etrafını tam olarak çevirebilmiş değiliz. Orman Genel Müdürümüz Bekir Karacabey ve yetkililer sahadalar ve koordinasyonu birinci elden yönetiyorlar." diye konuştu.

- "Erdek'teki yangın kontrol altına alındı"

Pakdemirli, Balıkesir'in Erdek ilçesindeki yangının da dik yamaçların olduğu bir bölge başladığını dile getirerek, "Erdek'teki ufakça bir yangın ama şehire yakın bir yerde olması nedeniyle ciddiye alıyoruz. Yangın 17.50'de çıktı, ilk müdahalemizi yaptık. Yangına 3 helikopter, 24 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 100 yangın işçisi tarafından müdahale ediliyor. Hava araçları da akşam itibarıyla inmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, açıklamanın ardından merkezde yetkililerle bilgi alışverişinde bulundu ve dev ekranlardan Kaş ve Erdek'teki yangına ilişikin görüntüleri izledi.

Daha sonra Bakanlık yetkilileri Erdek'teki yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

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Erdek Kaş Orman Yangınları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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