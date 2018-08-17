Pakdemirli'den kurban pazarı ziyareti

MUSTAFA ÇALKAYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kurban pazarlarında her şeyin olağan seyrettiğini belirterek, "Şu anda kurbanlıkların yüzde 65'e yakını bitmiş durumda." dedi.

Keçiören Ovacık'taki kurban pazarını ziyaret eden Pakdemirli, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Hayvan varlığında bir sorun olmadığına işaret eden Pakdemirli, geçen yıl kesilenden yaklaşık yüzde 50 daha fazla kurbanlık bulunduğunu söyledi. Pakdemirli, 1,2 milyon büyükbaş, 2,8 milyon küçükbaş kurbanlığın bu sene satışa çıkarıldığını ifade etti.

Pakdemirli, kurbanlık alacak vatandaşlara küpe sorgulama işlemi yapmalarını önererek, "Burada hayvanın ne zaman doğduğu, aşılarının ne zaman yapıldığı, hepsini görebiliyoruz. Hayvanlarımızın sağlıklı olması açısından her türlü tedbir hem nakliye aşamasında hem de hayvan satış yerlerinde alınmıştır." diye konuştu.

Kurban pazarlarında her şeyin olağan seyrettiğini belirten Pakdemirli, "Vatandaşlar kurbanlıklarını hayvan satış pazarlarından ve kurbanlık satış yerlerinden alabilirler. Şu anda kurbanlıkların yüzde 65'e yakını bitmiş durumda." ifadesini kullandı.