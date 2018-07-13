FİNANS

Pakistan'a 30 ATAK helikopteri ihracatı

FİNANS HABERLERİ  | 13.07.2018 09:51 | Son Güncelleme

Türkiye ile Pakistan arasında 30 adet T129 ATAK helikopterinin satışına yönelik imzalar atıldı - Böylece tek seferde en büyük savunma sanayisi ihracatı gerçekleştirilmiş oldu

Türkiye ile Pakistan arasında 30 adet T129 ATAK helikopterinin satışına yönelik imzalar atıldı. Böylece tek seferde en büyük savunma sanayisi ihracatı gerçekleştirildi.

Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı arasında devam eden T129 ATAK helikopteri sözleşme görüşmeleri nihai sonuca ulaştı. İki kardeş ülke arasında 30 adet T129 ATAK helikopteri satışına yönelik resmi sözleşme imzalandı. TUSAŞ bu satışın yanı sıra, lojistik, yedek parça, eğitim ve mühimmat anlamında geniş bir sözleşme paketi üzerinde uzlaşma sağladı.

Zorlayıcı iklim ve coğrafya koşullarına uygun olarak geliştirilmiş tasarımıyla T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, yeni nesil görev ve silah sistemleri ve sınıfındaki en üstün performans ve manevra özellikleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı envanterinde kullanılıyor. ATAK, bu özellikleriyle küresel pazarlardaki rekabette en önemli oyuncular arasında yer alıyor.

Pakistan Kara Kuvvetleri tarafından Türkiye ve Pakistan’da kapsamlı testlere tabi tutulan T129 ATAK helikopteri, tüm testleri başarıyla geçerek gereksinimleri karşıladı. ATAK, dünyada kendi sınıfındaki en etkin taarruz helikopteri olma özelliğini de bir kez daha ispat etti.

Bu sözleşmeyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek seferde yapılan en büyük savunma sanayisi ihracatı gerçekleştirilmiş oldu.

PARTNERBalık yakalama tekniği şaşırttı! Çukur kazdı ve...Balık yakalama tekniği şaşırttı! Çukur kazdı ve...
Köprübaşı çileğine çifte patentKöprübaşı çileğine çifte patent
Elbistan Şeker Fabrikası'nın devir işlemleri başladıElbistan Şeker Fabrikası'nın devir işlemleri başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Savunma Sanayii Başkanlığı T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri Türk Havacılık ve Uzay Sanayii

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Dünya üzerinde en fazla altına sahip olan 25 ülke

Dünya üzerinde en fazla altına sahip olan 25 ülke

Dolar fiyatları yükseldi! Uyanıklar bu yolu buldu

Dolar fiyatları yükseldi! Uyanıklar bu yolu buldu

Dolar ne kadar? Dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte piyasalardaki son durum

Dolar ne kadar? Dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte piyasalardaki son durum

Amazon'un hisseleri rekor kırdı! Şirketin CEO'su servetine servet kattı

Amazon'un hisseleri rekor kırdı! Şirketin CEO'su servetine servet kattı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Köprübaşı çileğine çifte patent

Köprübaşı çileğine çifte patent

Elbistan Şeker Fabrikası'nın devir işlemleri başladı

Elbistan Şeker Fabrikası'nın devir işlemleri başladı

“Kosova 1951 mültecilerin hukuki statüsünü ihlal ediyor”

“Kosova 1951 mültecilerin hukuki statüsünü ihlal ediyor”

5G’ye doğru: Dijital dünya şirketleri Nürnberg’te buluştu

5G’ye doğru: Dijital dünya şirketleri Nürnberg’te buluştu

NATO ZİRVESİ

NATO ZİRVESİ

Euromoney: Garanti Bankası sürdürülebilirlikte Orta ve Doğu Avrupa’nın en iyisi

Euromoney: Garanti Bankası sürdürülebilirlikte Orta ve Doğu Avrupa’nın en iyisi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.