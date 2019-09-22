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Pakistanlı Maarif öğrencisi TEKNOFEST'e "Name" ile katıldı

FİNANS HABERLERİ  | 22.09.2019 11:45 | Son Güncelleme

Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı PAK-TÜRK Maarif Lisesi öğrencisi Nabeelur Rahman, geliştirdiği "Name" isimli ileri seviye güvenlik projesiyle TEKNOFEST İstanbul'a katıldı - Maarif Vakfı öğrencilerinin "İnsanlık Yararına Teknolojiler" konusunda gerçekleştirdiği 30 proje, TEKNOFEST İstanbul ziyaretçilerine sunuldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı Pakistan'ın Lahor kentindeki PAK-TÜRK Maarif Lisesi öğrencisi Nabeelur Rahman, ileri derece güvenlik sistemi projesiyle Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST İstanbul) katıldı.

Türkiye Maarif Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST İstanbul'a Maarif Vakfı, "İnsanlık Yararına Teknolojiler" konusunda gerçekleştirilen 30 proje ile katıldı.

Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde 35 ülkede 300 okulda geçekleştirilen proje yarışmalarından yapılan elemeler ardından festivale katılmaya hak kazanan Pakistan, Afganistan, Nijer ve Bosna-Hersek'in yer aldığı Maarif Okulları'ndan gelen 61 kişiden ve 30 takımdan oluşan Maarif Teknoloji Takımı da ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

TEKNOFEST İstanbul'a Pakistan'ın Lahor kentinden katılan ve Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı PAK-TÜRK Maarif Erkek Lisesi öğrencisi, 14 yaşındaki Nabeelur Rahman'nın geliştirdiği "Name" isminli ileri derece güvenlik sistemi projesi, "İnsanlık Yararına Teknolojiler"in sergilendiği festivalde yoğun ilgi gören projelerinden biri oldu.

Rahman'ın güvenlik kameraları için geliştirdiği projeyle, kişilerin ve nesnelerin tehlike dereceleri, geliştirilen yapay zeka ile çalışan algoritma sistem sayesinde anlaşılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rahman, şunları kaydetti:

"Sistem, insan fotoğrafları üzerinden incelemeler yapıyor ve fotoğrafını çektiği kişinin ne kadar tehdit olabileceğini tespit ediyor. Sisteme ayrıca tehlikeli silah ve bıçak gibi cisimleri tanıttık. Görüntüdeki kişinin bu cisimleri hangi amaçla kullanacağını ve ne düzeyde bir tehlike oluşturabileceğini analiz ediyor. Nitekim hazırladığımız sistem sayesinde, tehlikeli insan profili ve tehlikeli cisimler tespit edilip polis haberdar ediliyor."

Türkiye Maarif Vakfı'nda öğretmenlerinin önerisiyle TEKNOFEST İstanbul'a katıldığını belirten Rahman, "Türkiye'ye gelmekten çok mutluyum. Festivale katılmak benim için hayaldi. Uzun zamandır üzerinde uğraştığım projemi öğretmenlerim sayesinde dünyanın en büyük teknoloji festivalinde tanıtma imkanı buldum. Bana bu imkanı sağlayan Türkiye Maarif Vakfı yetkililerine ve öğretmenlerime teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Maarif Teknoloji Takımı'nın geliştirdiği projeler, öğrenciler tarafından kendi ülkelerindeki Maarif Okulları'nda da sergilenecek.

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