"Palamudu sezonunda bol bol tüketin"

BALIKESİR (AA) - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, A vitamini yönünden zengin palamudun dengeli bir besin kaynağı olduğunu belirterek, "Bunun için vatandaşlarımıza, çıktığı aylarda palamudu bol bol tüketmelerini tavsiye ediyoruz." dedi. Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, palamudun Türkiye denizlerinde en bol bulunan balıklardan olduğunu söyledi. Esas yaşam alanı Karadeniz olan palamudun kışı geçirmek için Marmara Denizi'ne geldiğini ifade eden Sarı, Karadenizli balıkçıların Hopa'dan Marmara'ya kadar bu balığı takip ettiklerini dile getirdi. Tüm balıklar gibi palamudun da sağlıklı bir besin kaynağı olduğunu vurgulayan Sarı, şöyle devam etti: "Protein oranı yüzde 20'nin üzerinde, yağ oranı yüzde 10 civarında, 180-200 arasında değişen enerjisi söz konusu. Kalsiyum, sodyum, demir gibi mineraller de bol bulunur. A vitamini yönünden zengin palamudun besin değeri dengelidir. Bunun için vatandaşlarımıza, çıktığı aylarda palamudu bol bol tüketmelerini tavsiye ediyoruz."

Farklı yöntemlerle pişirilebilen palamut için çeşitli saklama şekilleri, geleneksel tüketim usulleri geliştirildiğini anlatan Sarı, bu balığın Karadeniz ve Trakya'da daha çok konservesinin yapıldığını ifade etti. Sarı, şöyle konuştu: "Palamutları yatay kesen kadınlarımız güzelce yıkadıktan sonra az tuz az da şeker atarlar. Bir kaşık kadar da zeytinyağı döküp kapatırlar konserve şişesinin kapağını. 1,5 saat kadar kaynatırlar tencerede. Böylece kapaklar tutmuş olur, konservemiz hazırdır. Bir yıl boyunca palamudun olmadığı zamanlarda insanlar bu palamudu konserve olarak tüketebilirler. Diğer taraftan palamut kıymetli bir meze lakerda olarak da tüketilir. İstanbul Boğazı'ndan Çanakkale'ye kadar olan bölgelerde, Karadeniz kıyılarının hepsinde farklı farklı lakerda yapma şekilleri vardır. Hepsinin mantığı aynıdır, balık taze olacak, yağlı olacak... Olabildiği kadar büyük palamutlar tercih edilir. Balıklar takoz olarak kesilir, sonra ilikleri temizlenir, kanının temizlenmesi için buzdolabında soğuk suda bekletilir. Sonra tuzlanır."