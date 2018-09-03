FİNANS

Palamudun tanesi 5 liraya düştü

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2018 13:24 | Son Güncelleme

Denizlerde av yasağının sona ermesinin ardından tezgahta ilk gün 10 liradan satışa sunulan palamudun tanesi 5 liraya geriledi

Denizlerde av yasağının sona ermesinin ardından ilk gün tanesi 10 liradan satışa sunulan palamudun fiyatı 5 liraya düştü.

Karadeniz'de 1 Eylül'den itibaren "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, bol miktarda palamut avlayarak limanlara dönüyor.

Bol av sayesinde tezgahlar palamutla dolarken, bu durum fiyatlara da yansıdı. Vatandaşlar, palamudun tanesini 5 liradan satın alabiliyor.

Ordu Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir, AA muhabirine, sezon öncesi palamudun bol olacağının işaretini aldıklarını belirterek, "Şu anda yapılan avda da gördük ki Karadeniz bizi yanıltmadı. Palamut bol miktarda avlanıyor." dedi.

Palamudun bol avlanmasının ardından balık fiyatlarının düştüğünü ifade eden Aydemir, en çok fiyat düşüşünün palamutta yaşandığını söyledi.

Aydemir, ilk gün tezgahta tanesi 10 liradan satışa sunulan palamudun fiyatının 5 liraya gerilediğine işaret ederek, bunun yanında istavritin kilogram fiyatının da 10 liradan 8 liraya düştüğünü kaydetti.

Palamuttaki bolluğun sürmesi durumunda fiyatının daha da düşeceğini tahmin ettiklerini dile getiren Aydemir, "İnşallah vatandaşımız bu sezon ucuza balık tüketir. Balık az olunca hem balıkçılarımıza hem vatandaşa faydası olmuyor. Onun için balığın bol olması iki tarafı memnun ediyor." diye konuştu.

Altınordu ilçesinde balık satışı yapan Aziz Ceylan ise fiyatların düşmesinin ardından vatandaşların ilgisinin oldukça yüksek olduğunu söyledi.

- Giresun

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, av sezonun yeniden başlamasıyla denize açılan teknelerin, liman ile barınaklara bol miktarda palamutla döndüklerini belirtti.

Bu sezon palamut açısından iyi bir av döneminin yaşanmasını beklediklerine işaret eden Arslan, şöyle konuştu:

"Bugünlerde balık ağlarına bol miktarda palamut takılmakta. Tekneler, liman ve barınaklara binlerce kasa palamutla dönüyor. Şu andaki tüm işaret ve emareler palamut sezonunun iyi olacağı yönünde. Palamut yeni dönemde hem balıkçımızın hem de halkın yüzünü güldürecek."

PARTNERFilm sahnesi değil gerçek! Dehşet anları...Film sahnesi değil gerçek! Dehşet anları...
Pamir: Enflasyon yılsonunda yüzde 20 düzeyine çıkabilirPamir: Enflasyon yılsonunda yüzde 20 düzeyine çıkabilir
Kayseri'de çerezlik ay çekirdeğinin başfiyatı belirlendiKayseri'de çerezlik ay çekirdeğinin başfiyatı belirlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fiyat ordu palamut tezgah

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Boa yılanıyla tecavüz eden sapığa ağır ceza!

Boa yılanıyla tecavüz eden sapığa ağır ceza!

Bakan Albayrak'tan Halkbank ve enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan Halkbank ve enflasyon açıklaması

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Merkez Bankası'ndan önemli enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan önemli enflasyon açıklaması

Dolar/TL ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum ve dolar yorumları

Dolar/TL ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum ve dolar yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İş Bankası'ndan 130 milyon adet pay geri alımı açıklaması

İş Bankası'ndan 130 milyon adet pay geri alımı açıklaması

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Edirne'de tekstil fabrikası, enerjisini güneşten üretecek

Edirne'de tekstil fabrikası, enerjisini güneşten üretecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yozgat'ta 45 kişilik işçi kadrosuna 1227 başvuru

Yozgat'ta 45 kişilik işçi kadrosuna 1227 başvuru

Pamir: Enflasyon yılsonunda yüzde 20 düzeyine çıkabilir

Pamir: Enflasyon yılsonunda yüzde 20 düzeyine çıkabilir

Kayseri'de çerezlik ay çekirdeğinin başfiyatı belirlendi

Kayseri'de çerezlik ay çekirdeğinin başfiyatı belirlendi

Turkish Cargo, uçtuğu nokta sayısını 85’e çıkardı

Turkish Cargo, uçtuğu nokta sayısını 85’e çıkardı

Türkiye'de ilk topraksız yerli ve milli patates çeşitleri üretiliyor

Türkiye'de ilk topraksız yerli ve milli patates çeşitleri üretiliyor

SÖYLEŞİ - İsfanbul CEO Şentürk: Bu yıl 20 milyon misafirin üzerine çıkmayı hedefliyoruz

SÖYLEŞİ - İsfanbul CEO Şentürk: Bu yıl 20 milyon misafirin üzerine çıkmayı hedefliyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.