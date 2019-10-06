Palamut az olunca lakerda fiyatı arttı

SİNOP (AA) - Sinop'ta torik ve palamut balıklarından yapılan lakerdanın kilosu 100 liradan satılıyor.

Karadeniz'de 1 Eylül'de başlayan av sezonunda balıkçılar palamuttan umduğunu bulamadı. Torik ve palamudun dilim dilim kesilerek salamura edilmesi olan lakerdanın kilosu ise palamudun az olması nedeniyle yükseldi. İki kiloluk lakerdalar 200 liradan tezgahlarda satışa sunuldu.

Sinop'ta 25 yıldır balıkçılık yapan İbrahim Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki yıllara oranla bu sezon daha az palamut ve torik balığı avlandıklarını belirterek tuzlu balık yapımına geç başlamak zorunda kaldıklarını söyledi.

Palamut az olunca az miktarda yaptıkları lakerdaların fiyatının arttığına işaret eden Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıl adeta palamut ve torik bolluğu yaşanırken vatandaşlarımız ucuz lakerda yedi. İl dışından gelen yoğun talepleri bu yıla kadar karşılıyorduk ancak bu yıl balığın az olması ile gelen talepleri karşılamamız mümkün görünmüyor. Az miktarda yaptığımız lakerdaları ise sürekli müşterilerimize vermek zorunda kalıyoruz. Önceki sezon kavanozu 150 liradan satılan lakerdaları bu sezon 200 liradan satışa sunduk. Üç kilogram bir torik temizlenip dilimlendikten sonra kavanozda net 2 kilogram geliyor ve bu da fiyatı etkiliyor."

Lakerda yapımının çok zahmetli olduğunu aktaran Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Her sene mutlaka lakerda yapmaya çalışıyoruz çünkü özel olarak lakerda talep eden vatandaşlarımız var. Onların talep ve isteklerini karşılıksız bırakmak istemiyoruz. Lakerda özel bir tat, özel bir lezzet. Vatandaşların ilgisinden memnunuz. Talep devam ettiği sürece ve balık olursa yapmaya devam edeceğiz."

