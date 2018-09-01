FİNANS

Palamut bolluğu fiyatlara yansıdı

FİNANS HABERLERİ  | 01.09.2018 14:26 | Son Güncelleme

Denizlerdeki avlanma sezonunun başlamasıyla bolluk yaşanan palamut, tezgahlarda 15 liradan satılıyor

EDİRNE (AA) - Denizlerdeki avlanma sezonunun başlamasıyla palamut bolluğu fiyatlara yansıdı.

Av yasağının kalkmasıyla denize açılan balıkçı tekneleri, limanlara bol palamut ve hamsiyle döndü. Balıkçı tezgahlarını hareketlendiren palamut, hamsi, levrek ve barbun fiyatıyla hem satıcıyı hem de vatandaşı mutlu ediyor.

Geçen balık mevsimini tanesi 30 liradan kapatan palamudun fiyatı, bolluk nedeniyle 15 liraya kadar düştü. "Denizlerin kuru fasulyesi" olarak adlandırılan hamsi ise kilogramı 20 liradan satılıyor.

- "Palamut yüzümüzü güldürecek"

Edirne Balık Pazarı balıkçılarından Feridun Bisteren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona balık bolluğuyla ve uygun fiyatlarla başladıklarını söyledi.

Taze ve ucuz balık almak isteyen vatandaşların pazara ilgi gösterdiğini belirten Bisteren, "Sezonumuz hayırlısıyla başladı. Balıkçı tekneleri limanlara bol bol palamut ve hamsiyle döndü. Özellikle palamut yüzümüzü güldürecek. Bunun yanında diğer balık çeşitlerimiz de tezgahta mevcut. Palamut, sezona çok iyi girdi. Geçen sezon çok çıkmamıştı. Sezon başında 15 liradan satılması umut verici. Geçen sezon sonunda 25-30 liradan satıyorduk. Önümüzdeki günlerde tanesinin 7-8 liraya kadar düşeceğini tahmin ediyoruz. Vatandaşlarımızın ilgisi de çok güzel. Herkesi pazarımıza balık almaya davet ediyoruz."

- "Sezondan umutluyuz"

Balıkçı Hamza Köksoy da yeni sezondan umutlu olduklarını dile getirdi.

Denize açılan balıkçı teknelerinin limana kasalarca balıkla döndüğünü ifade eden Köksoy, "Sezona balık bolluğuyla başladık. Çok kaliteli balıklar var tezgahlarda. Özellikle palamut sezona iyi başladı. Fiyatı 15 liraya kadar düştü. Hamsi de çok güzel. Vatandaşlarımız fiyatlardan memnun." dedi.

PARTNERÖzel fotoğraflarını yayınlayan hacker yakalandı!Özel fotoğraflarını yayınlayan hacker yakalandı!
BTSO Başkanı Burkay: Gıda sektörü ihracatta çıtayı yükselttiBTSO Başkanı Burkay: Gıda sektörü ihracatta çıtayı yükseltti
Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ilde eş zamanlı denetimTicaret Bakanlığı'ndan 81 ilde eş zamanlı denetim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balık sezonu Bolluk Edirne Balık Pazarı Feridun Bisteren palamut

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

Asuman Dabak fit vücuduyla gençlere taş çıkarıyor

Asuman Dabak fit vücuduyla gençlere taş çıkarıyor

Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zam

Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zam

Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ilde spekülatif fiyat artışı denetimi

Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ilde spekülatif fiyat artışı denetimi

SGK duyurdu! Yapılandırmada son ödeme tarihi ertelendi

SGK duyurdu! Yapılandırmada son ödeme tarihi ertelendi

Halkbank'ın resmi sitesinde dolar kur rakamını gören şaştı kaldı

Halkbank'ın resmi sitesinde dolar kur rakamını gören şaştı kaldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
BTSO Başkanı Burkay: Gıda sektörü ihracatta çıtayı yükseltti

BTSO Başkanı Burkay: Gıda sektörü ihracatta çıtayı yükseltti

Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ilde eş zamanlı denetim

Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ilde eş zamanlı denetim

KTO'dan AVM'lere 'dövizi bırakın TL'ye dönün' çağrısı

KTO'dan AVM'lere 'dövizi bırakın TL'ye dönün' çağrısı

Bereket Enerji Grubu'nun yeni CEO'su belli oldu

Bereket Enerji Grubu'nun yeni CEO'su belli oldu

“AVM sahiplerini vicdanları ile baş başa bırakıyoruz”

“AVM sahiplerini vicdanları ile baş başa bırakıyoruz”

830 kilo üretilen beyaz çay, kilosu 4 bin liradan satışa çıktı

830 kilo üretilen beyaz çay, kilosu 4 bin liradan satışa çıktı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.