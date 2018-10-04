Palamut miktarında 10 kat artış

BALIKESİR (AA) - AHMET PESEN - Denizlerde av sezonunun başladığı geçen ay Bandırma Balık Hali'ne gelen palamut miktarı yaklaşık 10 kat artış göstererek 14 bin çiftten 150 bin çifte çıktı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali'ne eylülde gelen hamsi miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre 5 bin 300 kasadan 7 bin 500 kasaya yükseldi.

Aynı dönemler içinde gelen palamut miktarı ise yaklaşık 10 kat artış gösterdi. Geçen yıl eylülde 14 bin çift olarak kayıtlara geçen hale getirilen palamut miktarı, bu sene aynı dönemde 150 bin çifte çıktı. Bu balıkların 140 bin çiftini Karadeniz'e açılan balıkçılar getirdi.

Diğer balıkların miktarında ise azalma oldu. Sardalya 18 binden 6 bin kasaya, istavrit 3 bin 200'den bin 300 kasaya gerilerken, eylülde hale uskumru gelmedi. Geçen yıl aynı ayda hale 3 bin 300 kasa uskumru getirilmişti.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, su ürünleri avcılığının 1 Eylül itibarıyla başladığını anımsatarak, bir aylık verilere göre balıkçıların genel anlamda geçen yıldan daha iyi durumda olduğunu söyledi.