Palandöken, Erciyes ve Uludağ'da oteller sezon için dolmaya başladı

SİNAN BALCIKOCA - Türk turizm sektöründe yaz aylarında yaşanan hareketliliğin kış mevsiminde özellikle kayak merkezlerinde devam edeceği öngörülürken, bazı otellerin kış sezonuna yönelik bugünden dolmaya başladığı belirtildi.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Dedeman Otelleri Genel Müdürü Emrullah Akçakaya, AA muhabirine, özellikle sahil bölgesindeki nitelikli yatak arzının büyük kısmının kış döneminde boş kaldığını söyledi.

Akçakaya, sektör olarak geliri artırmadaki en önemli çabalarının bu atıl sezonları hareketlendirmek olduğunu belirterek, nitelikli kayak merkezlerinin yoğun talep gördüğünü vurguladı.

Bu merkezlere hem yurt içinden hem de yurt dışından son dönemlerde ciddi talep artışı olduğunu ifade eden Akçakaya, şunları kaydetti:

"Özellikle bu kış için kayak bölgelerinde çok ciddi bir talep olacağını şimdiden söyleyebilirim. Zaten ön rezervasyonlar da bunu gösteriyor. Palandöken, Erciyes, Uludağ gibi kış ve kayak turizminin merkezlerinde, şimdiden aralık sonundan şubat sonuna kadar devam edecek yoğun sezon için bazı otellerin rezervasyonlarının dolduğunu, bazılarının da yüzde 50'lerin üzerinde olduğunu söyleyebilirim."