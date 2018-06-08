FİNANS

Palandöken yeniden başkan seçildi

FİNANS HABERLERİ  | 08.06.2018 18:30 | Son Güncelleme

Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu seçimlerinde, kullanılan 620 oyun 586'sını alan Bendevi Palandöken yeniden Başkan oldu

Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Başkanlığına yeniden Bendevi Palandöken seçildi.

Federasyonun 26. Olağan Genel Kurulu Anadolu Otel'de yapıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, aynı zamanda Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanlığı görevini yürüten Palandöken, kongreye tek başkan adayı olarak katıldı.

Genel Kurulda, kayıtlı bin 103 delegeden 620'si oy kullandı. Delegelerin 586'sının oyunu alan Palandöken, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Federasyon Yönetim Kurulu; Mehmet Rifat Ayyıldız, Muhammet Sabit Teksöz, Emin Bağcı, Süleyman Yaşagör, Vakkas Katırlı, Eşref Tombak, Ali Ufuk Dravor, Mehmet Ali Bapbacı, Orhan Batur, Namık Polater, Zahide Doğan ve Erol Demirci'den oluştu.

Denetim Kurulu üyeliklerine ise Ümit Çörüş, Engin Kandemir ve Velittin Yenialp seçildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bendevi Palandöken Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu

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