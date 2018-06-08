Palandöken yeniden başkan seçildi

Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Başkanlığına yeniden Bendevi Palandöken seçildi.

Federasyonun 26. Olağan Genel Kurulu Anadolu Otel'de yapıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, aynı zamanda Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanlığı görevini yürüten Palandöken, kongreye tek başkan adayı olarak katıldı.

Genel Kurulda, kayıtlı bin 103 delegeden 620'si oy kullandı. Delegelerin 586'sının oyunu alan Palandöken, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Federasyon Yönetim Kurulu; Mehmet Rifat Ayyıldız, Muhammet Sabit Teksöz, Emin Bağcı, Süleyman Yaşagör, Vakkas Katırlı, Eşref Tombak, Ali Ufuk Dravor, Mehmet Ali Bapbacı, Orhan Batur, Namık Polater, Zahide Doğan ve Erol Demirci'den oluştu.

Denetim Kurulu üyeliklerine ise Ümit Çörüş, Engin Kandemir ve Velittin Yenialp seçildi.

