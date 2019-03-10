FİNANS

Palandöken'den korsan çilingir uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 10.03.2019 11:50 | Son Güncelleme

Palandöken'den korsan çilingir uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, korsan çilingirlere karşı halkın dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, hırsızlık vakalarında korsan çilingir olaylarının sık yaşandığını hatırlatarak, vatandaşların bildikleri, tanıdıkları çilingir esnafını tercih etmeleri gerektiğini ifade etti.

Vatandaşları korsan anahtarcıyı tercih ederek hırsızlığa davetiye çıkartmamaları konusunda uyaran Palandöken, hırsızlık vakalarının her geçen gün arttığına dikkati çekti.

Her mesleği o mesleğin erbabının yapması gerektiğinin altını çizen Palandöken, "Camına anahtarcı yazan herkes anahtarcı değildir. Korsan anahtarcı ve çilingir, hırsızlığa davetiye çıkartmanın ve esnafımızın ekmeğini bölmenin yanı sıra kayıt dışı ekonomiye de neden oluyor. Bu sebeple vatandaşlarımız korsan yerine kayıtlı 2 bin 303 çilingir ve anahtarcı esnaf ve sanatkarımızı tercih etmeli." değerlendirmesinde bulundu.

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