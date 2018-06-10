FİNANS

Palandöken'den sigortasız araç uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 10.06.2018 11:29 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Her 5 araçtan 1'inin zorunlu trafik sigortası yok. Sigortasız araçlar karayolu güvenliğini tehlikeye atıyor"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, her 5 araçtan 1'inin zorunlu trafik sigortasının olmadığını belirterek, "Sigortasız araçlar karayolu güvenliğini tehlikeye atıyor." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, araçların sigortalılık oranının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini kaydetti.

Geçen yıla ilişkin veriler baz alındığında 22 milyon 218 bin 945 aracın 6 milyon 26 bin 476'sının kasko sigortasının bulunduğunu, 17 milyon 524 bin 114'ünün de zorunlu trafik sigortası olduğunu bildiren Palandöken, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yılın ilk 4 ayında trafiğe ilk kez giren araçlarla birlikte sigortalı araç sayısı 17 milyon 896 bin 286. Dolayısıyla sigortasız araç sayısı ise 4 milyon 694 bin 831 olarak karşımıza çıkıyor. Bu da yaklaşık her 5 araçtan 1'inin sigortasız olması demek. Sigortasız araçlar karayolu güvenliğini tehlikeye atıyor. Bu araçlara karşı denetim artırılmalı."

Palandöken, sigorta şirketlerinin de trafikteki sigortalı araç sayısının artırılmasına katkıda bulunması gerektiğine dikkati çekerek, sigorta primlerine yüzde 5 zam yapılacağı yönündeki haberlerin vatandaşları tedirgin ettiğini ve yapılacak zamların sigortasız araç sayısını artıracağını savundu.

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Anahtar Kelimeler:
Araç Bendevi Palandöken sigorta tesk

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