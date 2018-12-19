Palazzi: Sürdürülebilir gelecek için liderler birlikte çalışmalı

İstanbul, 19 Aralık (DHA) - B Lab Avrupa Başkanı Matteo Palazzi, iş dünyası liderlerini "sürdürülebilir bir gelecek için birlikte çalışmaya" davet etti.

Şirketlerin kendi finansal sürdürülebilirliklerini sağlarken, çevresel ve toplumsal sorunların çözümü için iş dünyasının ortak gücünü kullanmasını amaçlayan "B Corp Hareketi"nin Avrupa’daki en önemli temsilcilerinden B Lab Avrupa katılımıyla düzenlenen "Sürdürülebilir Gelecek İçin Liderler Zirvesi"nde, ekonomideki yeni yaklaşımlar ve sürdürülebilirliğin küresel ekonomideki etkileri ve sektörler arası iş birliklerinin geliştirmesinin önemine değinildi.

Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak amacıyla özel sektör işbirliğinin önemine değinen liderlerin, kendi sektörlerinde gerçekleştirdikleri en iyi uygulamaları ve gelecek hedeflerini paylaştıkları görüşler şöyle:

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker:

“Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Platformu altında güçlerini birleştiren grup şirketlerimizin en iyi uygulamalarını ve hedeflerini içeren ‘Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Raporumuzda’ da yer aldığı üzere, sürdürülebilirlik çerçevemizi, dünya özelinde iyileştirmek: toplum özelinde birlikte güçlenmek ve ürün özelinde ilham vermek olarak belirledik. Bugün 55’İ Türkiye’de olmak üzere toplam 80 fabrikada bisküviden çikolataya, sakız şekerlemeden dondurulmuş gıdaya kadar birçok farklı alanda üretim yapıyoruz. Dünya çapında 60 bin çalışanımız, 5 bin 200 tedarikçimiz, yalnızca Türkiye’de 2 bin 900 çiftçimiz ve 400 distribütörümüz ile sürdürebilirlik anlayışımıza uygun çalışarak geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Bu zirve ile dünyada görmek istediğimiz değişimin bir parçası olmak için herkesten ilham almak istiyoruz.”

Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Begüm Mutuş:

“Türk iş dünyası için gerçekleştirdiğimiz çağrıyla, sürdürülebilir ve katma değeri yüksek üretimi teşvik etmeyi hedefliyoruz. Türkiye’nin rekabet gücünü artırma konusunda bugüne kadar yapılan çalışmaları, sürdürülebilirlik anlayışıyla geliştireceğimize ve sürdürülebilirlik alanına henüz odaklanmamış şirketleri de harekete geçirerek başarılı bir işbirliği yaratacağımıza inanıyoruz.”

Albayrak Holding CEO’su Ömer Bolat:

“Çevre duyarlılığı ve tabii kaynakların kullanımında hassasiyet ve israftan kaçınma tüm şirketler için en önemli gündem maddelerinden biri olmak durumunda. Toplumsal paydaşlara karşı sosyal sorumluğun yüksek olması da iş hayatında sürdürülebilirliğin en büyük unsurlarından biri.”

Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner:

“Grup olarak sürdürülebilirliği işimizin entegre bir bileşeni olarak görüyoruz ve Birleşmiş Milletlerin 17 Sürdürülebilir Gelişme Hedefi’ne yürekten bağlıyız. Bireylerin, kurumların ve toplumların Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine yaklaşımının sürdürülebilir bir gelecek için turnusol kağıdı işlevi gördüğünü düşünüyorum.”

Ziylan Grup Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyükekşi:

“Sürdürülebilirliği, bugünkü neslin ihtiyaçlarının, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün verilmeksizin karşılanması ve kalıcılık yeteneğinin kazanılması olarak tanımlıyorum. FLO olarak özellikle Şanlıurfa’da yaptığımız yatırımlarla Türk ayakkabı sektörünü güçlendirmek ve büyümeyi sürdürülebilir kılmak için çalışıyoruz”

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı:

“Sadece kar odaklı iş yönetimini bırakmanın zamanı geldi. Sürdürülebilirliğin sosyal bir sorumluluğun ötesinde olduğunu kabul edip radikal dönüşümler yaratmanın zamanı. İş dünyası olarak bu konuda ortak bir vizyon oluşturmamız bir zorunluluk.”

Kaanlar Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Kaan:

“Hem iş dünyası olarak hem de bireysel anlamda ‘günü kurtarma’ alışkanlığından kurtulmalıyız. Geleceği doğru okuyarak bir yol haritası çıkarmalı ve belirlenen hedeflere uymalıyız. Ülkemizin kalkınma yolunda yakaladığı ivmenin uzun vadeli sürebilmesi de aynı disiplinli yaklaşımdan geçiyor."

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu:

“Grup şirketlerimizle birlikte daha yaşanabilir ve daha iyi bir gelecek için rotamızı ‘Akıllı Hayat’a doğru çevirdik. Teknoloji ve inovasyon odaklı iş stratejilerimizde ve hayata geçirmeyi arzu ettiğimiz iç reformlarda sürdürülebilirlik yaklaşımımızı temel alıyoruz.” (Fotoğraflı)

