FİNANS

Paletli zırhlıları taşıyacak yerli motor IDEF'te

FİNANS HABERLERİ  | 30.04.2019 11:27 | Son Güncelleme

TÜMOSAN tarafından hafif ve orta seviye paletli zırhlı araçlar için yerli ve milli imkanlarla geliştirilen güç grubunun ilk prototipi IDEF'19 da görücüye çıktı - İlk kez sergilenen Alp Hafif Paletli Araç Güç Grubu, 18 ton muharebe ağırlığına kadarki yeni nesil zırhlı muharebe aracı, silah taşıyıcı araçlar, zırhlı muharebe araçları ve mevcut M113 araç ailelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak

İSTANBUL (AA) - GÖKSEL YILDIRIM/MUSTAFA ÇALKAYA - TÜMOSAN, Türkiye'de askeri kara araçlarının güç grubu ihtiyacını karşılamaya yönelik geliştirdiği Alp Hafif Paletli Araç Güç Grubu'nu ilk kez 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) tanıttı.

Kara araçları için motorlar geliştiren, zırhlı araçlara yönelik güç grubu çözümleri üzerinde çalışan TÜMOSAN, Türk savunma sanayisinin vitrini IDEF'19'a yeni bir ürünün ilk prototipi ile katıldı.

Türkiye’de ilk kez tamamen yerli ve milli imkanlarla oluşturulan Alp Hafif Paletli Araç Güç Grubu, 18 ton muharebe ağırlığına kadarki hafif ve orta seviye paletli zırhlı araçlara yönelik geliştirildi. Alp, yeni nesil zırhlı muharebe aracı, silah taşıyıcı araçlar, zırhlı muharebe araçları ve mevcut M113 araç ailelerinin ihtiyaçlarına doğrudan cevap verebilecek niteliklere sahip.

Sergilenen güç grubu temel olarak motor, transmisyon, soğutma, egzoz ve hava emiş sistemleri olmak üzere 5 ana alt sistemden oluşuyor, araç elektrik ve mekanik arayüzlerini bünyesinde barındırıyor. Böylelikle oluşturulan güç grubu, muharebe sahasında araç üzerindeki güç grubu bölmesinden kolayca sökülüp takılabilirken araçların muharebede kalma süresini artırıyor.

Güç grubunda dizel motor olarak TÜMOSAN tarafından geliştirilen TMSN serisi dizel motor ailesinin en yeni üyesi olan sabit basınçlı püskürtme (common rail injection) sistemine sahip 4 silindirli 04DC02IV052H4-360H dizel motoru kullanılmakta. Motorun anma gücü 268 kW (360BG), nominal devir hızı 2500rpm, yakıt tüketimi 205gr/kWs ve sıkıştırma oranı 15:1’e karşılık geliyor. Motor; yüksek güç yoğunluğu, yüksek tork, yakıt verimliliği ve özel askeri isterleri karşılayabilir şekilde aynı zamanda düşük işletme maliyeti ve kolay bakım edilebilir özellikte tasarlandı.

Güç grubunun soğutma paketi, hava emiş ve egzoz sistemleri TÜMOSAN tarafından zorlu çevre şartlarında görev yapabilecek şekilde tasarlandı, soğutma paketinde yerli üretim yapan AKG Türkiye ile çalışıldı. Güç grubu, çevre koşulları olarak artı 55 derecede tam performanslı çalışma imkanı sunuyor ve askeri standartlarda görev yapabiliyor.

Transmisyon olarak HST Otomotiv tarafından Türkiye’de yerli olarak üretilen Allison marka X200-4C cross drive (karşıt sürüşlü) transmisyon kullanıldı. Entegrasyon kolaylığı ve esneklik sağlayan modüler tasarıma sahip transmisyon; entegre tahrik, direksiyon ve fren sistemlerini içinde barındıran kompakt bir yapıya sahip.

Yüksek performans, yüksek güvenilirlik, dayanıklılık ve minimum maliyet şartları için tasarlanan Allison marka X200-4C transmisyon, güç aktarma organlarını ve aracı koruyan standart özellikleri bünyesinde barındırıyor ve sürücü eğitimlerini en aza indiren kullanım kolaylığı sağlıyor.

PARTNERDikkat! O programlarla bilinçaltınızı yönetiyorlarDikkat! O programlarla bilinçaltınızı yönetiyorlar
Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü 131.7 milyar liraya ulaştı (2)Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü 131.7 milyar liraya ulaştı (2)
Burdur'da hedef, 160 milyon dolarlık maden ürünleri ihracatıBurdur'da hedef, 160 milyon dolarlık maden ürünleri ihracatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Alp Hafif Paletli Araç Güç Grubu IDEF'19 Savunma Sanayisi TÜMOSAN zırhlı araç

En Çok Okunan Haberler

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu imzasıyla 81 ile genelge

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu imzasıyla 81 ile genelge

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

İşte yıl sonu enflasyon tahmini!

İşte yıl sonu enflasyon tahmini!

Uzmanlardan önemli uyarı: Paranızı kaptırmayın

Uzmanlardan önemli uyarı: Paranızı kaptırmayın

Bu işi yapan paraya para demiyor!

Bu işi yapan paraya para demiyor!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da 240 gram ekmek 1,5 TL oldu

Antalya'da 240 gram ekmek 1,5 TL oldu

Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü 131.7 milyar liraya ulaştı (2)

Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü 131.7 milyar liraya ulaştı (2)

Burdur'da hedef, 160 milyon dolarlık maden ürünleri ihracatı

Burdur'da hedef, 160 milyon dolarlık maden ürünleri ihracatı

Dış ticaret hacmi Mart'ta yıllık bazda yüzde 10.58 daraldı

Dış ticaret hacmi Mart'ta yıllık bazda yüzde 10.58 daraldı

Turizm gelirleri ilk çeyrekte yüzde 4.6 artışla 4.63 milyar dolar (2)

Turizm gelirleri ilk çeyrekte yüzde 4.6 artışla 4.63 milyar dolar (2)

Sichuan Havayolları’nın İlk seferde Çinli hostesler şov yaptı

Sichuan Havayolları’nın İlk seferde Çinli hostesler şov yaptı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.