FİNANS

Palmali, operasyon merkezlerini Türkiye'de toplayacak

FİNANS HABERLERİ  | 30.10.2018 15:00 | Son Güncelleme

Palmali şirketler Grubu sahibi Mübariz Mansimov: - "Palmali Holding bünyesinde 100 yeni personeli işe başlattık. Mart ayına kadar olan süreçte 400 kişiye iş alanı açacağız" - "Yeni dönem planlamamızda artık filomuza katılacak yeni gemilerimizi Türk tersanelerinde yapacağız. Aynı şekilde arızalanan ve bakımı gelen tüm gemilerimiz için Türk tersanelerini kullanacağız. Bunun ilk adımını 2019 mart ayında 2 gemi siparişi vererek atacağız"

İSTANBUL (AA) - Dünyanın önde gelen deniz taşımacılık şirketleri arasında yer alan Palmali Şirketler Grubu tüm operasyon merkezlerini 1 Ocak itibarıyla Türkiye'de toplama kararı aldı.

Palmali Şirketler Grubu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, tüm operasyon merkezlerini tek çatı altında Türkiye'de toplama kararı alan şirket, Türkiye'deki istihdam kampanyasına destek vererek 2019 yılı Mart ayına kadar 500 kişiye iş imkanı sağlayacak.

Yurt dışındaki 20'den fazla operasyon merkezini Türkiye'ye taşıma kararı alan, 12 bin kişinin çalıştığı ve kiraladıkları gemilerle birlikte 200 gemilik filosu olan şirketin operasyon merkezleri 1 Ocak'tan itibaren artık Türkiye’de olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palmali şirketler Grubu sahibi Mübariz Mansimov, şirket olarak her geçen gün büyüdüklerini belirterek, Türk ekonomisine ve geleceğine inanıp güvendiklerini aktardı.

Bu dönemde kendilerinin de üstüne düşeni yapıp, seferberlikte yer almak istediklerini kaydeden Mübariz Mansimov, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Büyüyen ve gelişen Türkiye'de biz de varız diyoruz. Palmali Holding bünyesinde 100 yeni personeli işe başlattık. Mart ayına kadar olan süreçte 400 kişiye iş alanı açacağız.
Yeni dönem planlamamızda artık filomuza katılacak yeni gemilerimizi Türk tersanelerinde yapacağız. Aynı şekilde arızalanan ve bakımı gelen tüm gemilerimiz için Türk tersanelerini kullanacağız. Bunun ilk adımını 2019 mart ayında 2 gemi siparişi vererek atacağız.

Gemicilik eko sistemine Holding olarak elimizden gelen katkıyı sağlayacağız. Gemilerimiz tüm limanlara Türk bayrağıyla girecek. Önümüzdeki süreçte Türkiye ile büyüyeceğimize inanıyoruz. Denizcilik sektöründe geçmişten günümüze krizlerin yaşandığı dönemler hep oldu ve olacak. Ama bizim durmaya hakkımız yok, devam edeceğiz. Denizcilik sektörünün tüm paydaşlarına sesleniyorum; Gelin birlik olalım ve Türkiye'yi dünyada söz sahibi ülke haline getirelim. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede bunu yapmalıyız, hatta yapmaya mecburuz."

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Anahtar Kelimeler:
Palmali Şirketler Grubu

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