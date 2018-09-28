Pamir: ABD ve Almanya görüşmeleri piyasalara olumlu yansıdı

Mahmut Can Emir / İstanbul 28 Eylül (DHA) - Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Öğretim Üyesi Dr. Can Pamir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ve Almanya’da gerçekleştirdiği görüşmelerin piyasalara olumlu yansıdığını söyledi.

Pamir, ABD ve Almanya’dan gelen, gerginliklerin azalarak işbirliğinin artacağı ve bunların etkisi olarak dış kaynaklar alınabileceği sinyalleri etkisiyle dövizler üzerindeki baskıların azaldığını ve piyasanın olumlu tepki verdiğini söyledi.

Bu olumlu tepkilerin devam etmesi için Yeni Ekonomi Programı (YEP) uygulamalarının yolunda gidip gitmediğini 2

