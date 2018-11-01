FİNANS

Pamir: Adil sistem için "bordroluların vergi aralıkları" açılmalı

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 12:09 | Son Güncelleme

Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Öğretim Üyesi Dr.

Pamir: Adil sistem için "bordroluların vergi aralıkları" açılmalı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 1 Kasım (DHA) - Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Öğretim Üyesi Dr. Can Pamir, "bordrolu çalışanların" ödedikleri gelir vergisi dilimlerinde, "aralıkların açılması" durumunda, "daha adil bir vergi sistemi" olacağına dikkat çekti.
DHA'nın, çeşitli sektörlerdeki vergi indirimlerine ilişkin sorularını yanıtlayan Pamir, öncelikle bordroluların vergilerinde adaletin sağlanması gerektiğine işaret etti. Türkiye’de uygulanan gelir vergisi sisteminde, bordrolu çalışanların kısa sürede en yüksek vergi dilimine çıktığını ve gelir kaybı yaşadıklarını vurguladı ve ekledi:
"Gelir kaybı ortadan kalkar"
"Vergi dilimi aralıklarını açarak, az kazanandan az, çok kazanan çok vergi alınırsa, beyaz yakalıların yaşadığı gelir kaybı ortadan kalkar ve bordrolu çalışanlar tüketim ve yatırıma teşvik edilebilir."
Geliri 100 bin liranın üstünde olanlardan yüzde 35, 500 bin liranın üstünde olanlardan yüzde 50 gelir vergisi alınması durumunda, az kazananların gelir kaybının azaltılmasıyla ve yüksek geliri olanlardan gelecek vergiyle ekonomiye büyük bir canlılık geleceğine işaret eden Pamir, "Çok kazananların ekonomideki varlıkları değişmeyecek ancak ödedikleri vergi arttığında ekonomiye katkıları artacaktır" dedi.
"KDV ve ÖTV indirimleri belirtilen sürede kalmalı"
Pamir, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Çarşamba günü açıkladığı KDV ve ÖTV indirimlerinin belirtilen süre içinde kalması durumunda ekonomiye canlılık getireceğini; ancak, uzatıldığı takdirde etkinin bütün sisteme yayılarak "gelir kaybına yol açacağı" uyarısı yaptı.
İndirimlerin ne kadar süreceğinin bilinmediğine dikkat çeken Pamir, "ÖTV ve KDV indirimleri verilen süre içinde olursa ekonomik canlanmayı destekleyecek bir can suyu olarak düşünebilir" dedi.
"Enflasyon baskısı olarak geri döner"
Yapılan indirimin üçüncü ve dördüncü çeyrekle limitli kalmasının ekonomik olarak kaldırılabilir bir yük olduğunu söyleyen Pamir, “İndirimler satışlarda canlanma yaratacağı için bir gelir vergisi elde edilecek.
Ancak piyasanın endişesi, indirimlerin seçim dönemini de kapsayacak şekilde uzatılması, bu durumda ciddi bir gelir kaybı oluşacaktır. Bu da enflasyon baskısı olarak geri döner” dedi.
Pamir bir yerden alınmayan gelirin başka yerden alınmasının gereğine işaret etti ve "Benim dileğim indirimlerin tanımlanan süre içinde kalması ve eski sisteme dönüş ya da yeni bir sistemle yeni gelir yaratılması" diye ekledi. (Fotoğraflı)

PARTNERTuristik kent günlerdir sular altındaTuristik kent günlerdir sular altında
'Her şey dahil sistemi olmazsa olmaz''Her şey dahil sistemi olmazsa olmaz'
BTSO'nun Ur-Ge çalışmaları bir ödül daha aldıBTSO'nun Ur-Ge çalışmaları bir ödül daha aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

701 sayılı KHK kabul edildi

701 sayılı KHK kabul edildi

Otomobil devi General Motors'tan flaş karar! Tam 18 bin kişi işten çıkarılacak!

Otomobil devi General Motors'tan flaş karar! Tam 18 bin kişi işten çıkarılacak!

İhracat rakamları açıklandı

İhracat rakamları açıklandı

Kullanılmayan yıllık iznin parası nasıl alınır?

Kullanılmayan yıllık iznin parası nasıl alınır?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 42 ilde 1004 şirkete kayyum atandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 42 ilde 1004 şirkete kayyum atandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muşmula çiftçinin yüzünü güldürdü

Muşmula çiftçinin yüzünü güldürdü

'Her şey dahil sistemi olmazsa olmaz'

'Her şey dahil sistemi olmazsa olmaz'

BTSO'nun Ur-Ge çalışmaları bir ödül daha aldı

BTSO'nun Ur-Ge çalışmaları bir ödül daha aldı

BEDAŞ 'en yeşil ofisler' arasında ikinci oldu

BEDAŞ 'en yeşil ofisler' arasında ikinci oldu

'Yeşil altın' zeytinde hasat başladı

'Yeşil altın' zeytinde hasat başladı

Türkiye, 98 ülkeye turşu ihraç ediyor

Türkiye, 98 ülkeye turşu ihraç ediyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.