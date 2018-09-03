Pamir: Enflasyon yılsonunda yüzde 20 düzeyine çıkabilir

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Eylül (DHA) - Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Öğretim Üyesi Dr. Can Pamir, enflasyonun yıl sonunda yüzde 20 düzeyine çıkabileceğini söyledi.

Pamir DHA'ya yaptığı, enflasyon ve piyasa değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Bugün açıklanan enflasyon verisi beklenen doğrultuda geldi; ancak, yurt içi üretici fiyatları beklenenin üstünde geldi.

"Açıklanan verinin önümüzdeki dönemlerde enflasyonun daha yüksek seyredeceğinin bir sinyali olarak görebiliriz.

"Cuma akşamı başta Halkbank olmak üzere bankacılık sektöründe görülen sistemsel hata bankacılık ve kur üzerinde bir soru işareti yarattı.

"Enflasyon açıklaması sonrasında gelen Merkez Bankası (MB) açıklaması’nın 13 Eylül'deki PPK (Para Politikası Kurulu) toplantısında faiz artırımı sinyali olarak yorumlandı ancak bu açıklama çok gecikmiş ve yetersiz bir açıklama.

"Yetersizliğin sebebi maalesef MB’nin bağımsızlığı konusundaki soru işaretleri giderilmemiş olması.

"Açıklama sadece bir faiz artırımına işaret ediyor ancak bu faiz artışnın ne kadar olacağının da piyasa ile paylaşılması gerekiyor.

"Piyasayı sakinleştirmek için MB’nin açıklama yapmak yerine aksiyon alması gerekiyor.

"MB 13 Eylül’ü beklemeden bir toplantı yaparak faiz oranını duyurmalı.

"Maalesef sorunun bu kadar büyük olması ve önlemler çok geç alındığı için piyasanın sakinleştirilmesi mümkün görünmüyor." (Fotoğraflı)

