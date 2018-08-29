Pamir: Kurdaki yükseliş bayram tatilinin birikmiş etkisi

Hilal Sarı / İstanbul, 29 Ağustos (DHA) - Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Öğretim Üyesi Dr. Can Pamir, kurlardaki yükselişin bayram tatili süresince yaşanan olumsuz bazı gelişmelerin birikmiş etkisinden kaynaklandığını söyledi.

Piyasaların Merkez Bankası’ndan ciddi bir faiz artışı beklemediğini vurgulayan Pamir, “Piyasa daha temel tedbirler bekliyor ve yıl sonuna iki haneli ‘iki’ ile başlayan enflasyon görebiliriz” dedi.

Pamir DHA'ya yaptığı günlük piyasa değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Bayram sırasında ABD’den ve kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen haberler kuru olumsuz yönde etkileyecek gelişmelerdi ama bayramda böyle bir hareket olmadı. Piyasalar açılır açılmaz yukarı doğru hareketi gördük.

“Benim endişem bayram süresince piyasalar kapalıyken spekülatif bir müdahale olmasıydı, bu olmadı. Fakat kuru olumsuz etkileyecek gelişmelerin etkisini de görmedik. Şimdi kurda yaşanan artış bu birikimden kaynaklanıyor.

“Swap gibi tedbirler doğru ama geçici ve sürdürülebilir değil. Radikal ve temel çözümler olmadığı sürece sorunu çözemeyiz.

“Daha önce alınmış tedbirlerden ziyade daha ciddi ve temel bir tedbir bekliyordu piyasa.

“Orta Vadeli Program duyuruldu ve adı değişecek dendi ama bu da piyasayı çok ikna etmiş durumda değil.

“Şirketler üzerinde yüksek seyreden kurun olumsuz etkilerini zaten Eylül-Ekim ayı gibi hissedecektik.

“Bu ciddi olaylar karşısında herhangi bir adım atılmaması ve piyasa beklentilerini tam karşılamayan sürdürülemez önlemlerle müdahale edilmesi problemi daha da büyütüyıor.

“Piyasada genel beklenti ciddi bir faiz artışı olmayacağı yönünde; Merkez Bankası’ndan sinyal almadı ve faiz artışı beklemiyor. Dolayısıyla kurun daha da yukarı gittiğini görebiliriz.

“Merkez Bankası’nı sıkıştırmak adına hiçbir piyasa böyle davranmaz. Hiçbir şey yapmadan kurun aşağı gelmesini beklemek

