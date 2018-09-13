FİNANS

Pamir: MB elinden geleni yaptığını gösterdi

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 15:16 | Son Güncelleme

Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Öğretim Üyesi Dr.

Mahmut Can Emir / İstanbul 13 Eylül (DHA) - Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Öğretim Üyesi Dr. Can Pamir, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 6.25 puan arttırarak elinden geleni yaptığını söyledi.
Yaşanan ekonomik sıkıntının yalnızca Merkez Bankası’nın hamleleriyle çözülemeyeceğini söyleyen Pamir, bankacılık sektörü üzerindeki yükün azaltrılması gerektiğini vurguladı.
Bu amaçla bazı kredilerin piyasalara satılmasını öneren Pamir, bankaların, kredi kullandırırken büyük tutarlı teminat mektuplarının yerine sigorta şirketlerinin sigortaladığı projelere finansman sağlayabileceğini söyledi.
Pamir, bu yolla hem maliyetlerin düşeceğini, hem de şirketlerin operasyonel yeteneklerinin yalnızca maddi varlıklar olarak değil, üçüncü bir göz tarafından değerlendirilmesinin, şirket hakkında daha net bir resim çizeceğini ekledi.

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