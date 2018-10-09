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Pamir: Serbest ekonomiyi çok zorlamamak gerek

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 15:23 | Son Güncelleme

Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Öğretim Üyesi Dr.

Pamir: Serbest ekonomiyi çok zorlamamak gerek

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Öğretim Üyesi Dr. Can Pamir, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı”nı değerlendirerek, "Sürdürülebilirlik önemli; serbest ekonomiyi çok zorlamamak gerek" diye uyardı.
Pamir, Alyarak’ın "Ağustos ayındaki spekülatif atakların önlendiği" sözlerine ilişkin olarak, "olayı yalnızca bu ataklara bağlamanın yanlış olacağını" söyledi ve ekledi:
"Daha derin problemler var, konkordato ve mali sıkıntılar geriden gelen bir soruna işaret ediyor. Sadece Ağustos ve Eylül’deki spekülatif ataklara bağlamak olayı dar kapsamda incelemektir."
Albayrak’ın kurda dengelenme önemli açıklamasına katıldığını belirten Pamir, "Seviyeden ziyade dengelenmesi daha önemli; o zaman, insanlar maliyeti hesaplayabiliyorlar. Volatilitenin azalması gerekiyor. Bunun sonucunda kurun normalleşmesi, gıda fiyatlarında normalleşmeyi içerecektir."
Albayrak’ın açıklamasında, tüm paydaşların ortak hareket edecek olmasını olumlu karşıladığını söyleyen Pamir, firmalardan istenen yüzde 10’luk indirimin sürdürebilirliğinin önemli olduğunu ve bu piyasaya sunulan maliyet indirimleri ve teşviklerin maliyetinin kamuya yansıyacağını belirtti ve "Serbest piyasa ekonomisini çok zorlamamak gerek" diye ekledi. (Fotoğraflı)

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