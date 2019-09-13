FİNANS

Pamir: Tercih edilen cari fazlanın ihracat artışıyla verilmesi

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2019 13:03 | Son Güncelleme

Temmuz ayında gerçekleşen cari fazla ile ilgili konuşan Ekonomist Can Pamir, cari fazlanın Türkiye ekonomisine bağlı olarak ithalattaki daralma sonucu gerçekleştiğini ve tercih edilenin  ise, "ihracat artışıyla verilen cari fazla" olduğunu vurguladı.

İlayda Kılıçay / İstanbul, 13 Eylül (DHA) - Temmuz ayında gerçekleşen cari fazla ile ilgili konuşan Ekonomist Can Pamir, cari fazlanın Türkiye ekonomisine bağlı olarak ithalattaki daralma sonucu gerçekleştiğini ve tercih edilenin ise, "ihracat artışıyla verilen cari fazla" olduğunu vurguladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Perşembe günü açıkladığı 2019 yılı Temmuz ayı 'Ödemeler Dengesi' verilerine göre; geçen yılın Temmuz ayında 2 milyar 178 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 1 milyar 158 milyon dolar fazla verdi. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler hesabı 4 milyar 445 milyon dolar fazla verdi.
DHA'nın konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Pamir, "Cari açık verdiğinizde para biriminiz değer kaybeder, cari fazla verince de para biriminiz değer kazanır. Merkez Bankası'nın faiz indirimine rağmen Türk Lirası'nda bir değer kazanımının söz konusu olması, bu cari fazlanın verilmesinin de temelinde yatıyor."
Bundan sonraki süreç için izlenilecek yolun önemini vurgulayan Pamir, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz muhtemelen bir 6- 8 ay öncesine tekrar geri döneceğiz, tekrar ithalata dayalı bir büyüme olacak. Paramız da değer kazanmış olduğu için, bu bizim eski hastalıklarımızın tekrar nüksetmesine neden olacak. Dolayısıyla, benim öngörüm, önümüzdeki iki üç ay boyunca ekonominin iyi gideceği, gerek Türk Lirası'nın değeri olsun, gerek borsa, faiz vs. olsun, daha iyi seviyelere doğru hareket edeceği. Dolayısıyla, Türk Lirası varlıklara yatırım yapılması bu önümüzdeki üç ay içinde yatırımcı açısından daha doğru görünüyor."

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