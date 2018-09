Pamir: YEP'teki ilk izlenim harcama tarafındaki tasarruf

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Eylül (DHA) - Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Öğretim Üyesi Dr. Can Pamir, Yeni Ekonomi Programı'nın yarattığı ilk izlenimin, harcama tarafındaki "ciddi tasarruf" olduğuna dikkat çekti.

Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) DHA'ya değerlendiren Pamir, cari açığın büyümesini engellemek için gerekli olan harcamaların kısılmasına ilişkin "bu hamleyi" olumlu bir gelişme olarak yorumladı.

Buna karşılık, hedeflenen büyüme oranı ve istihdam öngörüsünün, bu denli ciddi bir tasarruf altında gerçekleştirilmesinin "pek mümkün görünmediğini" de vurgulayan Pamir, yıl sonu enflasyon rakamının geriye çekildiğini ve tek haneli enflasyon öngörüsünün soru işaretleri oluşturduğunu söyledi.

Pamir, "Yeni Ekonomi Programı'nda, yatırımlarda frene basılarak ek borçlanmaya gidilmeyeceği belirtilmiş" dedi, ancak YEP'in gelir tarafının net olmadığını, gelirin nereden kazanılacağının net olmadığına işaret etti.

YEP'in bankacılık tarafında ise yapılacak hasar tespitinin, "zaten likidite sıkışıklığı yaşayan" piyasanın hasarının da, bu hasara karşı alınması gereken önlemlerin de, genel olarak ortada olduğunu belirten Pamir, hasar tespiti için harcamanacak zamanın, YEP'in başarısında gecikmeye neden olacağı uyarısı yaptı.

YEP'te, her zaman olduğu gibi kur tahminlerinin de yer aldığına işaret eden Pamir, bu tahminlere dayanak alınabilecek bir ölçüt olmadığı için kur tarafındaki belirsizliğin sürdüğünü de vurguladı.

YEP öncesi 6.19 lira olan dolar 6.37 liraya kadar yükseldikten sonra, 6.29 - 6.30 lira aralığında,

YEP öncesi 7.27 lira olan euro 7.48 liraya kadar yükseldikten sonra, 7.41 - 7.42 lira aralığında,

YEP öncesi 8.18 lira olan sterlin 8.45 liraya kadar yükseldikten sonra 8.37 - 8.38 lira aralığında işlem görüyor.