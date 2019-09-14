FİNANS

Pamuk diyarı Çukurova'da hasat başladı

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2019 12:37 | Son Güncelleme

ÇUKUROVA'da pamuk hasadı başladı.

Pamuk diyarı Çukurova'da hasat başladı

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA) - ÇUKUROVA'da pamuk hasadı başladı. Bu yıl 450 bin dekarlık ekili alandan 250 bin-270 bin tonluk pamuk rekoltesi bekleyen üretici, fiyatlardan da memnun.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinin mahallelerinde sezonun ilk pamuk hasadına başlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hasat bazı arazilerde tarım işçileriyle bazılarında da makinelerle sürdürülüyor. Türkiye'de yaklaşık 5,2 milyon dekar alana ekilen pamuktan 2,6 milyon ton civarında ürün alınıyor. Son yıllarda verilen destekleme primiyle ekim alanı 270 bin dekardan 450 bin dekara yükselen pamuk, Adana'da ortalama 270 binlerden 2018'de 450-500 bin dönüme yükseldi. Bu yıl 450 bin dekarlık ekimin yapıldığı Adana'da 250- 270 bin ton pamuk üretimi bekleniyor.
ÇİFTÇİ MEMNUN
Bölgede 'beyaz altın' olarak nitelendirilen, kozmetik, gıda ve yem sektöründe kullanılan pamuğun bu yılki rekoltesi çiftçileri memun etti. Mevsimin normal gitmesiyle rekolteden memnun kaldıklarını belirten çiftçi İsmail Telli (29), "Bu yıl mevsim iyi geçince pamuk da iyi yetişti. Bir taraftan pamuğu topluyoruz. Diğer taraftan fabrikalara gönderiyoruz. Ürünler, istediğimiz standartta ve boyutta. Fiyatlar da beklediğimiz gibi oldu" dedi.
FOTOĞRAFLI

Pamuk diyarı Çukurova'da hasat başladıPamuk diyarı Çukurova'da hasat başladıPamuk diyarı Çukurova'da hasat başladıPamuk diyarı Çukurova'da hasat başladı

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı
İstanbul'a 10 bin nüfuslu ülkelerden de turist geldiİstanbul'a 10 bin nüfuslu ülkelerden de turist geldi
İtalyan Menarini Grup CEO’su Elçin Barker Ergun olduİtalyan Menarini Grup CEO’su Elçin Barker Ergun oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

Ve belli oldu! 2500 polis alınacak

Ve belli oldu! 2500 polis alınacak

Avrupa'nın en uzunu! O süre 45 dakikaya iniyor

Avrupa'nın en uzunu! O süre 45 dakikaya iniyor

Karadeniz alarm veriyor, balık av sezonu Kasım’da kapanabilir

Karadeniz alarm veriyor, balık av sezonu Kasım’da kapanabilir

Bakan Albayrak'tan faiz indirimi açıklaması

Bakan Albayrak'tan faiz indirimi açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'a 10 bin nüfuslu ülkelerden de turist geldi

İstanbul'a 10 bin nüfuslu ülkelerden de turist geldi

İtalyan Menarini Grup CEO’su Elçin Barker Ergun oldu

İtalyan Menarini Grup CEO’su Elçin Barker Ergun oldu

Dedeman Grubu’nda 3. Kuşak işbaşında

Dedeman Grubu’nda 3. Kuşak işbaşında

SunExpress kış uçuş programını açıkladı

SunExpress kış uçuş programını açıkladı

Trakya Birlik: Yerli üretim bitene kadar ayçiçeği ithalatı yapılmamalı

Trakya Birlik: Yerli üretim bitene kadar ayçiçeği ithalatı yapılmamalı

Lincoln Electric Türkiye’den endüstriyel kaynak uygulama makinesi

Lincoln Electric Türkiye’den endüstriyel kaynak uygulama makinesi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.