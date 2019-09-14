Pamuk diyarı Çukurova'da hasat başladı

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA) - ÇUKUROVA'da pamuk hasadı başladı. Bu yıl 450 bin dekarlık ekili alandan 250 bin-270 bin tonluk pamuk rekoltesi bekleyen üretici, fiyatlardan da memnun.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinin mahallelerinde sezonun ilk pamuk hasadına başlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hasat bazı arazilerde tarım işçileriyle bazılarında da makinelerle sürdürülüyor. Türkiye'de yaklaşık 5,2 milyon dekar alana ekilen pamuktan 2,6 milyon ton civarında ürün alınıyor. Son yıllarda verilen destekleme primiyle ekim alanı 270 bin dekardan 450 bin dekara yükselen pamuk, Adana'da ortalama 270 binlerden 2018'de 450-500 bin dönüme yükseldi. Bu yıl 450 bin dekarlık ekimin yapıldığı Adana'da 250- 270 bin ton pamuk üretimi bekleniyor.

ÇİFTÇİ MEMNUN

Bölgede 'beyaz altın' olarak nitelendirilen, kozmetik, gıda ve yem sektöründe kullanılan pamuğun bu yılki rekoltesi çiftçileri memun etti. Mevsimin normal gitmesiyle rekolteden memnun kaldıklarını belirten çiftçi İsmail Telli (29), "Bu yıl mevsim iyi geçince pamuk da iyi yetişti. Bir taraftan pamuğu topluyoruz. Diğer taraftan fabrikalara gönderiyoruz. Ürünler, istediğimiz standartta ve boyutta. Fiyatlar da beklediğimiz gibi oldu" dedi.

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