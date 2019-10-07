Pamuk diyarı Şanlıurfa'da yüksek rekolte sevinci

MEHMET FATİH ASLAN - Türkiye'de pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 40'ının yapıldığı Şanlıurfa'da, yüksek verim sayesinde bu sezon 1 milyon 200 bin ton ürün elde edilmesi bekleniyor.

Ülke ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olması nedeniyle "beyaz altın" olarak nitelendirilen pamuk, lifiyle tekstile, çiğidiyle yağ sanayisine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlaması dolayısıyla stratejik ürünlerin başında geliyor.

Sağladığı avantajlarla Türkiye'nin tekstilde söz sahibi olmasına katkı sunan pamukta Şanlıurfa, ülke üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını karşılıyor.

Geçen yıl 2 milyon 314 bin dönüm alandan yaklaşık 1 milyon 30 bin ton pamuk elde edilen kentte, GAP Eylem Planı kapsamında yürütülen sulama yatırımlarının olumlu etkisiyle pamuk ekim alanı 2 milyon 500 bin dönüme ulaştı.

İnsan ve makine gücüyle bir süre önce başlayan hasatta verimin yüksek olması üreticinin yüzünü güldürüyor.

- Hedef 1 milyon 200 bin ton

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sulamaya açılan arazilerin artmasıyla pamuk üretim alanlarının da giderek çoğaldığını söyledi.