FİNANS

"Pamuk ekim alanları yüzde 14 arttı"

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2019 21:06 | Son Güncelleme

Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık: - "ÇKS'ye verilen beyanlara göre, bu sezon toplam 590 bin hektar alanda pamuk ekildiği tahmin ediliyor. Pamuk ekim alanları geçen sezona göre yüzde 14 oranında artmış bulunuyor" - "1 milyon ton lif pamuk üretim hedefine bu yıl ulaşılacağını ümit ediyoruz"

İZMİR (AA) - Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) verilen beyanlara göre pamuk ekim alanlarının, geçen sezona göre yüzde 14 oranında arttığını açıkladı.

Balçık, yaptığı yazılı açıklamada, 2018'de Türkiye'de 518 bin hektarda pamuk ekiminin yapıldığını belirtti.

Bu sene ise ekim alanlarında artış yaşandığına işaret eden Balçık, "ÇKS'ye verilen beyanlara göre, bu sezon toplam 590 bin hektar alanda pamuk ekildiği tahmin ediliyor. Pamuk ekim alanları geçen sezona göre yüzde 14 oranında artmış bulunuyor." ifadesini kullandı.

- "Milyon tona bu yıl ulaşırız"

Bu yıl pamuk ekimi döneminde, özellikle nisan ayında yaşanan olumsuz hava şartları ve buna bağlı tekrar yapılan ekimlerin dışında iklim koşullarının oldukça uygun geçtiğini anlatan Balçık, gelecek dönemde iklim, su temini, hastalık ve zararlılarla savaşta anormal bir olguyla karşılaşılmaması halinde tarla verimlerinin ve pamuk rekoltesinin geçen sezonun üstünde olacağını tahmin ettiklerini kaydetti.

Sezon tahmini hakkında görüşlerini dile getiren Balçık, "Böylece geçen yıl için öngördüğümüz, ancak bazı umulmadık sorunlar nedeniyle gerçekleşemeyen, 1 milyon ton lif pamuk üretim hedefine bu yıl ulaşılacağını ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Üretimdeki sevindirici geliştirmelerin yanında maliyetlerin yüzde 40 arttığına dikkati çeken Balçık, şöyle devam etti:

"Tümüyle girdi fiyatlarındaki artışlardan kaynaklanan bu olumsuzluğun yanı sıra üreticilerin ekim tercihini isabetle yapmasını sağlamak üzere her sezon en geç mart ayında açıklanan destekleme primlerinin hala açıklanmamış olması ve borsalardaki pamuk fiyatlarının maliyetlerin altında seyretmesi üreticilerdeki tedirginliği daha da artırmaktadır."

Balçık, 2019 ürünü destekleme primlerinin bu gerçekler ışığında belirlenerek, biran önce ilan edilmesinin yararlı olacağını vurguladı.

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