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Pamuk fiyatı düştü, üretici zorda

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2018 15:23 | Son Güncelleme

HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde Ticaret Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, pamukta rekoltenin iyi olduğunu ancak balya pamuğun 11 bin TL’den 8 bin 200 TL’ye düştüğünü, bunun da en çok üreticiyi mağdur ettiğini söyledi.

Pamuk fiyatı düştü, üretici zorda

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde Ticaret Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, pamukta rekoltenin iyi olduğunu ancak balya pamuğun 11 bin TL’den 8 bin 200 TL’ye düştüğünü, bunun da en çok üreticiyi mağdur ettiğini söyledi.
Hasadına başlandığında tonu 4 bin 500 TL olan pamuk, son günlerde tonu 3 bin 280 TL’ye kadar düştü. Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde yaklaşık 200 bin dekarlık alana pamuk ekimi yapıldığını ve hasadının sonuna gelindiğini belirten TSO Başkanı Zaroğlu, ovada 40 randımanlı olarak üretilen pamuğun fiyatının düşmesinin ekonomik duruma bağlı olduğunu söyledi. Bunun yanında artan maliyetlerin de sıkıntının bir parçası olduğunu kaydeden Zaroğlu, tüccarların ve sanayicilerin fiyat kırması nedeniyle de pamuk fiyatında düşüş olduğunu ifade etti. Gübre, ilaç ve işçilik fiyatlarındaki aşırı artışların üreticiyi zor duruma düşürdüğünü, yaşanan olumsuzluklara fiyatların düşmesi veya bilinçli olarak düşürülmesinin de eklenmesi ile üretici açısından yıkıcı etkiler yarattığını sözlerine ekleyen Zaroğlu, "Pamuk fiyatları dolara endeksli olduğu halde, kurdaki rekor artışa rağmen pamuk fiyatı spekülatörler tarafından düşürülmektedir. Pamuk üreticisi, bazı fırsatçı kesimlerin fiyatları yapay olarak düşürmesi nedeniyle zarar ediyor. Dünya borsalarında 12,5 lira olan fiyatlar Türk üreticisine 1,5-2 lira daha düşük yansıtılmaktadır. Şu an pamuk fiyatları 3 bin ile 3 bin 280 TL arasında seyrediyor, zaten oldukça zor bir dönem geçiren üreticilerimiz fiyatlarında dip seviyelere inmesi nedeniyle oldukça güç duruma düşmüştür" dedi.
Zaroğlu, çırçır prese fabrikalarında işlenerek balya haline getirilen balya pamuğun tonunun daha önce 11 bin TL'den işlem gördüğünü ancak bunun da fiyatının da 8 bin 200 TL’ye kadar düştüğünü belirterek, üreticilerin korunması gerektiğini ifade etti.

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Pamuk fiyatı düştü, üretici zordaPamuk fiyatı düştü, üretici zorda

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