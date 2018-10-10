Pamuk için tarla günü yaptılar

Iğdır'da yıllar sonra yeniden başlanan pamuk üretimi konusunda çiftçilerin bilgilendirilmesi için "tarla günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Iğdır Tarım ve Orman Müdürlüğünce Yaycı köyünde düzenlenen etkinliğe, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, Prof. Dr. Cafer Mart, çeşitli kurumların daire amirleri ve pamuk üreticileri katıldı.

Vali Ünlü, pamuğun üretiminin yaygınlaştırılması ve çiftçilerin bilinçlendirilmesi amacıyla organize edilen tarla gününde yaptığı konuşmada, "Pamuk, tarımı ve sanayisi ile geniş bir iş alanı sağlarken lifi ile tekstil sanayisine, çiğidi ile yağ sanayisine, küspesi ile hayvancılık sektörüne, ihracatı ile dış ticaretimize çok önemli katkıları olan endüstriyel bir ürünümüzdür." dedi.

Pamuğun diğer ürünlerle kıyaslanmayacak kadar ekonomiye girdi sağladığını aktaran Ünlü, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki süreçte hedeflerimize ulaşabilirsek ilimizde pamuk tarımı, yüksek üretim değerlerinin yanı sıra bu girdileri sağlayan tohum, gübre, ilaç, makine sanayi, ticaret ve ulaştırma sektörü ile işçilerden oluşan çok geniş bir kesimin gelir ve istihdam kaynağı olacak. İnşallah yaptığımız bu çalışmalar sayesinde önümüzdeki yıllarda Iğdır tarlaları gelinlik giymiş gibi bembeyaz şekilde pamuğa bürünmüş olarak her yerden görünecek ve herkesi hayran bırakacak."

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Mart, katılımcılara pamuk üretimi konusunda bilgiler aktardı.

