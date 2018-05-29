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Pamuk rekoltesinde milyon ton beklentisi

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 20:29 | Son Güncelleme

UPK Başkanı Barış Kocagöz: - "Ekim dönemi yapılan tespitlere göre, pamuk ekim alanlarımızda ilk tahminler 520 bin ila 540 bin hektar arasında olacak. Eğer iyi bir üretim kliması ile hasada ulaşabilirsek de rekoltemizin 960 bin ila 1 milyon ton arasında olmasını bekliyoruz"

İZMİR (AA) - Ulusal Pamuk Konseyi (UPK) Başkanı Barış Kocagöz, pamukta ekimlerin tamamlandığını belirterek, "Ekim dönemi yapılan tespitlere göre, pamuk ekim alanlarımızda ilk tahminler 520 bin ila 540 bin hektar arasında olacak. Eğer iyi bir üretim kliması ile hasada ulaşabilirsek de rekoltemizin 960 bin ila 1 milyon ton arasında olmasını bekliyoruz." dedi.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Mayıs ayı meclis toplantısı, borsa binasında gerçekleşti.

Toplantıda konuşan İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, ekonomide seçime kadar geçecek sürede yaşanacak gelişmelerin büyük önem taşıdığını söyledi.

Bu dönemi en az hasarla atlatılırsa önemli bir başarı sağlanacağını vurgulayan Kestelli, "Seçim sonrası bugünkünden daha istikrarlı ve öngörülebilir bir sürecin hakim olacağına inandığımı ifade etmek istiyorum. Döviz kuru artışlarından bütün ekonominin yanı sıra tarım sektörü de farklı şekillerde etkilenecek. Özellikle ithal edilen tarımsal ürünlerdeki fiyat artışı nedeniyle yurt içi fiyatlarda da bir miktar artış bekleyebiliriz." diye konuştu.

Son dönemde Antep fıstığında yaşanan ve fındık için de ifade edilmeye başlanan aşırı fiyat artışları konusunda değerlendirmede bulunan Kestelli, benzer gelişmelerin dönem dönem Ege Bölgesi'nde de yaşandığını aktardı.

Bazen ürün fiyatlarının olması gerekenden yüksek, bazen de çok düşük olabildiğini dile getiren Kestelli, tarımsal üretimin zor ve riskli bir faaliyet alanı olduğunu belirtti.

- Pamukta rekor rekolte beklentisi

Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı ve İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz de pamuk ekimlerinin tamamlandığını söyledi.

Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği dolayısıyla ekim zamanı ve çıkış döneminde oluşan yağışların üreticileri zorladığına dikkati çeken Kocagöz, şöyle konuştu:

"Ancak uzun yıllardır vermiş olduğumuz çaba meyvelerini artık bu yıl gösterecek ve bu sayede pamuk üretiminde doğru hedeflere kısmetse yol almış olacağız. Ekim dönemi yapılan tespitlere göre, pamuk ekim alanlarımızda ilk tahminler 520 bin ila 540 bin hektar arasında olacak. Eğer iyi bir üretim kliması ile hasada ulaşabilirsek de rekoltemizin 960 bin ila 1 milyon ton arasında olmasını bekliyoruz."

Pamukta bu üretimin bir rekor olduğunu hatırlatan Kocagöz, 7 yıl önce sektör olarak koydukları milyon ton hedefine neredeyse ulaşacaklarının altını çizdi.

Türkiye'nin 1 milyon 650 bin ton pamuğa ihtiyacının olduğuna işaret eden Kocagöz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 5-6 yıldır atılan doğru adımlarla nihayet 1 milyon ton ilk eşik hedefe ulaşabileceğiz. Ancak yine de 650 bin - 700 bin ton pamuğu ithal etmek ve 2 milyar dolara yakın parayı diğer ülke üreticilerine tekrar göndermek zorunda kalacağız. Üstelik, unutmayalım ki 2002 yılındaki pamuk ekim alanlarımız zaten 721 bin hektardı. Şu an halen bu üretim alanı rakamından oldukça uzağız."

Sistemi lisanslı depolara dayanacak olan ürün ihtisas borsasının da kurulmak üzere olduğunu belirten Kocagöz, ürün ihtisas borsasının çok aktif olması gerektiğini vurguladı.

Toplantıda İzmir'e yeni atanan İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Zekeriyya Erdurmuş da bir konuşma yaptı.

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