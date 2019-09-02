FİNANS

Pamuk üreticileri en az 1.25 TL prim desteği istiyor

FİNANS HABERLERİ  | 02.09.2019 15:35 | Son Güncelleme

ADANA'da kooperatif temsilcileri ile üreticiler, henüz hasadı başlamayan pamuk primlerinde gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılmasını ve üreticilere kilogram başına en az 1 lira 25 kuruş destekleme verilmesi gerektiğini vurguladı.

Nuri PİR/ADANA,(DHA) - ADANA'da kooperatif temsilcileri ile üreticiler, henüz hasadı başlamayan pamuk primlerinde gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılmasını ve üreticilere kilogram başına en az 1 lira 25 kuruş destekleme verilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkan Vekili Ahmet Bahadır Sezgin'in de aralarında bulunduğu Akdeniz bölgesindeki il ve ilçelerin ziraat odası temsilcileri ve pamuk üreticileri, Adana'da buluştu. Grup adına konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, pamuğun tekstil, konfeksiyon, yağ, biyodizel, ham madde, yem alanlarında kullanıldığına dikkat çekerek, Türkiye'de 5.2 milyon dekar alanda ekildiğini ve 2,6 milyon ton elde edildiğini söyledi. Son 2 yılda üretimin artmasına rağmen tüketimi karşılama oranının yüzde 60'larda kaldığını belirten Doğan, aradaki farkın ithalatla karşılandığını söyledi. Gümrük vergilerinin artırılmadığı için iç piyasa pamuk fiyatlarının dünya fiyatlarından doğrudan etkilendiğine vurgu yapan Doğan, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının dünya genelinde pamuk fiyatının düşmesine neden olduğunu kaydetti. Doğan, henüz Türkiye'de hasadın başlamamasına rağmen kütlü pamuğun kilogram fiyatının Güneydoğu Anadolu bölgesinde 2 lira 70 kuruş ile 3 lira arasında, Ege bölgesinde 3 lira 40 kuruş ile 3 lira 70 kuruş arasında, Çukurova bölgesinde ise 2 lira 90 kuruş ile 3 lira 10 kuruş arasında olacağının görüldüğünün altını çizdi. Gübrede yaklaşık yüzde 60, elektrikte yüzde 70, ilaçta yüzde 100'ün üzerinde fiyat artışı olduğunu kaydeden Doğan, 2019 yılı Destekleme Tebliği'nin bir an önce açıklanması gerektiğini anlattı. Pamuk primlerinde gerekli düzenlemenin bir an önce yapılması gerektiği söyleyen Doğan, pamukta sürdürülebilirlik için sanayicinin pamuğunu iç piyasadan temin etmesinin teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

KOTADAN VAZGEÇİLMELİ

Pamuk üreticilerinin beklentilerini de anlatan Doğan şunları kaydetti:

"Prim, kilogramda en az 1 lira 25 kuruş olacak şekilde belirlenmeli ve pamuğunu satan üreticinin primi hemen ödenmelidir. Üreticimizin mağduriyetini giderilmesi ve üretimde kalabilmesi için prim desteğinde dekara üst sınır olarak 500 kilogram kota getirilmesi uygulamasından vazgeçilmelidir. Üreticilerimizin hasat ettiği pamuğun tatminkar bir fiyatla alınması için Çukobirlik, TARİŞ, Antbirlik gibi kooperatiflerin devreye girmesi gerekmektedir. İthal ürünün ucuzlaması, yerli pamuğun kullanılmasının tamamen önüne geçmiştir. Bu nedenle pamuk ithal eden kullanıcılara ithal ettiği pamuk miktarının yüzde 25'i kadar yerli üretim kullanma zorunluluğu getirilmelidir."

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