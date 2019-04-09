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Pamukkale Turizm hakkında verilen iflas kararı bozuldu

FİNANS HABERLERİ  | 09.04.2019 11:43 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin en büyük seyahat firmalarından olan Pamukkale Turizm'in konkordato başvurusunun ardından bir süre önce İzmir 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen iflas kararı, şirketin itirazı üzerine Bölge Adliye Mahkemesi 17'nci Hukuk Dairesi tarafından bozuldu.

Pamukkale Turizm hakkında verilen iflas kararı bozuldu

Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE'nin en büyük seyahat firmalarından olan Pamukkale Turizm'in konkordato başvurusunun ardından bir süre önce İzmir 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen iflas kararı, şirketin itirazı üzerine Bölge Adliye Mahkemesi 17'nci Hukuk Dairesi tarafından bozuldu.
Denizli'de 57 yıl önce kurulduktan sonra Türkiye'nin otobüs taşımacılığında öncü firmalardan olan Pamukkale Turizm, geçen eylül ayında konkordato başvurusunda bulundu. Yaklaşık 3 bin 500 kişinin çalıştığı firmanın başvurusunu inceleyen İzmir Ticaret Mahkemesi, üç aylık geçici mühlet kararı verdi. Kararla birlikte, şirketin faaliyetlerinin denetimi için de geçici konkordato komiser heyeti atandı. Bu süreçte internet sitesinden açıklama yapan firma yönetimi, nakit sıkıntısı çekildiğini ifade etti. Konkordato sürecinin tamamlanmasından sonra şirketin mali durumuna ilişkin raporları inceleyen İzmir 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi, iflas kararı verdi. Şirketin temyiz başvurusu üzerine dosyaya bakan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17'nci Hukuk Dairesi, verilen iflas kararını 'İflas yönünden konkordatoda belirlenen rayiç değerlerin, güncel ve iflas kararlarına özgü yöntemle denetlenmeden sonuca varıldığı, bunun usul kurallarına uygun görülmediği' gerekçesiyle bozdu. Dosya tekrar görüşülmek üzere 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi'ne gönderildi.
Bozma kararının ardından şirketten yapılan açıklamada, "İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17'nci Hukuk Dairesi tarafından iflas kararının kaldırılması, 3 bin 500 çalışanımız, aileleri, iş ortaklarımız ve yolcularımızdan oluşan tüm Pamukkale Turizm ailesi adına adil bir sonuç olmuştur. 57 yıldır olduğu gibi, ülke ekonomimize istihdam sağlamak ve yolcularımızı sevdiklerine ulaştırmak üzere, aynı sorumluluk bilinci ile çalışmayı sürdüreceğiz. Bu süreçte bizlere mesajları ile destek veren sadık ve sevgi dolu tüm yolcularımıza, görevlerini yaparken profesyonelliklerinden taviz vermeyen sabırlı ve güler yüzlü çalışanlarımıza, Pamukkale Turizm ailesine verdikleri destekten bir an bile tereddüt etmeyen güvenilir iş ortaklarımıza, sektör mensuplarına, basın mensuplarına, ülkemizin adil ve sağduyulu tüm hukukçularına, bizlerle henüz seyahat etme imkanı bulamamış olmalarına rağmen sevgileri ile moral veren herkese, yürekten teşekkürler. Amacımız 57 yıldır olduğu gibi bugün de, yolcularımızdan aldığımız güç ile daima ‘Keyifli Yolculuk’ları daha çok insanımıza ulaştırmak üzere, yolumuza çok daha sağlam adımlarla devam etmektir" denildi.

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