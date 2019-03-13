FİNANS

Pamukkale Turizm hakkındaki iflas kararı

FİNANS HABERLERİ  | 13.03.2019 16:19 | Son Güncelleme

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin konkordato talebini reddederek iflasını istediği Pamukkale Turizm şirketinden, alacaklılarının yüzde 83'ünün şirketin devamı yönünde karar aldığı bildirildi

İZMİR (AA) - İzmir merkezli yolcu taşımacılığı şirketi Pamukkale Turizm'in iflas süreci kapsamında düzenlendiği ilk alacaklılar toplantısında alacaklıların yüzde 83'ünün şirketin faaliyetinin devam etmesi yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada, 27 Ekim 2018'de konkordato talebinde bulunan firmayla ilgili İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin iflas kararı verdiği belirtilerek, kararla ilgili temyiz başvurusunda bulunulduğu ifade edildi.

İflas süreci kapsamında 1. alacaklılar toplantısının tamamlandığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dün gerçekleşen toplantıda alacaklıların yüzde 83'ü şirketin faaliyetinin devamı yönünde oy kullandı. 462 alacaklıdan 442’sinin 'şirket kapanmasın' dediği toplantıda alacaklıların yüzde 12'si çekimser oy kullandı. Finans kuruluşlarının da olumsuz görüş bildirmediği toplantı sırasında şirketin mali durumunu düzeltmek amacı ile hazırladığı konkordato projesi kapsamında son 2 ay içerisinde 6 milyon lira kar ile süreci tamamlaması, mali sıkıntısını atlatabileceği yönünde önemli bir gösterge olarak kabul edildi."

Yolcu uçağından çığlıklar yükseldi! Havada korkunç anlar Yolcu uçağından çığlıklar yükseldi! Havada korkunç anlar
Ekol Lojistik, Invest AD ve SBI Holding’ten hisselerini geri aldıEkol Lojistik, Invest AD ve SBI Holding’ten hisselerini geri aldı
Prof. Dr. Işıl Bozma: Robot nüfusu 2.5 milyona ulaştıProf. Dr. Işıl Bozma: Robot nüfusu 2.5 milyona ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alacaklılar Pamukkale şirket toplantı

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

Ünlü profesör hayatını kaybetti!

Ünlü profesör hayatını kaybetti!

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

TÜİK'ten önemli dolar açıklaması!

TÜİK'ten önemli dolar açıklaması!

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emlak Konut GYO: Yabancılara satışlar 1.1 milyar lirayı buldu

Emlak Konut GYO: Yabancılara satışlar 1.1 milyar lirayı buldu

Çinli pandalar Nisan’da Danimarka’ya gidecek

Çinli pandalar Nisan’da Danimarka’ya gidecek

Ekol Lojistik, Invest AD ve SBI Holding’ten hisselerini geri aldı

Ekol Lojistik, Invest AD ve SBI Holding’ten hisselerini geri aldı

Prof. Dr. Işıl Bozma: Robot nüfusu 2.5 milyona ulaştı

Prof. Dr. Işıl Bozma: Robot nüfusu 2.5 milyona ulaştı

TEMSA/Yıldırım: Türkiye elektrikli otobüste seri üretime hazır

TEMSA/Yıldırım: Türkiye elektrikli otobüste seri üretime hazır

Sabiha Gökçen Havalimanı’na "büyük göç" dopingi

Sabiha Gökçen Havalimanı’na "büyük göç" dopingi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.