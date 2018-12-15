Pamukkale'de tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısı

DENİZLİ (AA) - MUSTAFA DEĞİRMENCİOĞLU - Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Pamukkale, 11 ayda 2 milyon 50 bin turist ağırlayarak şimdiye kadarki en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Termal sularıyla 2 bin 500 yıldır insanlara şifa dağıtan Pamukkale'nin beyaz travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti'ndeki tarihi yapılar, bölgeye dünyanın her yerinden ziyaretçi çekiyor.

Kleopatra havuzu olarak da bilinen antik havuz, antik tiyatro, cehennem kapısı, Hz. İsa'nın 12 havarisinden Aziz Philippus'un mezarı ve diğer tarihi zenginliği ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Pamukkale'de ziyaretçi sayısında rekora imza atıldı.

Ziyaretçi sayısında rekor kırılan 2014'te 1 milyon 875 bin turisti ağırlayan Pamukkale'ye 2015'te 1 milyon 710 bin, 2016'da 974 bin 500 ve 2017'de ise 1 milyon 524 bin kişi giriş yaptı.

Pamukkale'yi, bu senenin 11 ayında ise 2 milyon 50 bin turist ziyaret etti. Böylece Pamukkale, tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısını görmüş oldu.