FİNANS

Pamukkale'de ziyaretçi rekoru bekleniyor

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2019 11:07 | Son Güncelleme

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen: - "Her mevsim ziyaretçi alan Pamukkale bu yıl rekora gidiyor. 2019 yılında 3 milyona yakın yerli ve yabancı ziyaretçinin Pamukkale'yi ziyaret etmesini bekliyoruz" - TÜRSAB Pamukkale Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu: - "Bu senenin turizmde rekorlar yılı olacağına ve çok iyi sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz"

DENİZLİ (AA) - MUSTAFA DEĞİRMENCİOĞLU - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Pamukkale'yi bu yıl 3 milyona yakın yerli ve yabancı turistin ziyaret edeceği öngörülüyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Termal sularıyla şifa dağıtan Pamukkale'nin beyaz travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti'ndeki tarihi yapılar, bölgeye dünyanın her yerinden ziyaretçi çekiyor.

"Kleopatra Havuzu" olarak da bilinen antik havuz, antik tiyatro, Cehennem Kapısı, Hz. İsa'nın 12 havarisinden Aziz Filupus'un mezarı ve diğer tarihi zenginlikleriyle ilgi odağı olan Pamukkale bu yıl ziyaretçi sayısında rekora koşuyor.

2017'de 1 milyon 524 bin kişinin giriş yaptığı Pamukkale, 2018'de 2 milyon 128 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı. Pamukkale'yi bu yılın ocak-temmuz döneminde de 1 milyon 352 bin 195 turist ziyaret etti.

- "Eylül sonu itibarıyla 2 milyon kişiyi geçmiş olacağız"

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pamukkale'nin parlak bir yıl yaşadığını söyledi.

Bölgenin her mevsim ziyaret edildiğini belirten Şen, şöyle devam etti:

"Pamukkale bu yıl rekora gidiyor. 2019 yılında 3 milyona yakın yerli ve yabancı ziyaretçinin Pamukkale'yi ziyaret etmesini bekliyoruz. 2018 yılına baktığımız zaman 7 ayda 1 milyon 97 bin kişiyi burada ağırlamıştık. Bu yılın 7 ayına baktığımızda 1 milyon 350 bin kişiyi geçtik. Özellikle temmuz ve ağustos aylarında çok yoğun ziyaretçi sayısına ulaşıyoruz. Bu yıl ilk 6 ayda yaklaşık 1 milyon civarında yerli ve yabancı misafirin geldiğini gördük. Günlük 15 bin kişinin giriş yaptığı Pamukkale'de ağustos ayında 400 binin üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Eylül sonu itibarıyla 2 milyon kişiyi geçmiş olacağız ve yıl sonu itibarıyla da 3 milyon hedefine yaklaşacağız."

Şen, yerli ve yabancı konuklarının hem kültürel bakımdan hem de doğal güzellikleri açısından Pamukkale'yi tercih ettiklerini dile getirerek, "Bizim için çok sevindirici rakamlar, turizm için çok sevindirici rakamlar." dedi.

Gişelerdeki koşulların iyileştirilmesi, Müze Kart uygulamasının yaygınlaştırılması sayesinde Pamukkale ile birlikte diğer ören yerlerine giriş rakamlarının daha da artacağını ifade eden Şen, "Geçen yılki rakamlara baktığımız zaman Topkapı ve Ayasofya Müzesi'nin 3 milyon civarında ziyaretçi aldığını görüyoruz. Topkapı ve Ayasofya Müzesi'nde bu yıl ziyaretçi sayılarındaki artış rakamları Pamukkale'nin gerisinde. Ülke ortalamasına baktığımız zaman yüzde 11 civarında artış var. Biz yaklaşık yüzde 23'lük bir artış yakaladık. Bu yıl geçen yılki Topkapı ve Ayasofya rakamlarını mutlaka yakalayacağız. Bundan sonraki yıllarda da hedefimiz Türkiye'nin en fazla ziyaret edilen ören yeri ve müzesi olmak. Bu unvanı mutlaka ve mutlaka alacağız." diye konuştu.

- "Bu sene iç turizmde de ciddi hareketlilik var"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Pamukkale Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu da "Denizli, turistlik anlamda çok ciddi değerlere sahip, adeta açık hava müzesi. Pamukkale ile Laodikya, Tripolis ve bunun yanında 19 civarında antik kente sahip. Çok yakınımızda yine Afrodisyas var. Biz turizm açısından bu bölgenin ciddi hareketlilik sağlayacağına ve ülkemize bu anlamda çok ciddi katkılar sunacağına inanıyoruz. Özellikle bu sene iç turizmde de ciddi hareketlilik var. Kültür turlarında Isparta, Burdur Salda Gölü ile birlikte özellikle ilimizde Pamukkale ve diğer ilçelerimizle beraber turlar artmaya başladı. Bu konuda ciddi artışlar söz konusu." dedi.

Turistlerin geldikleri ülkeler bakımından da artış olduğuna işaret eden Köseoğlu, "Özellikle Rusya'dan ciddi artış söz konusu. Almanya, Uzak Doğu ülkeleri Çin, Tayvan ve Japonya'dan ciddi artışlar söz konusu. Bunun yanında son zamanlarda Latin Amerika ülkelerinden Arjantin, Brezilya ve Şili gibi ülkelerden Pamukkale'ye gelen turistler var. Pamukkale'deki antik havuz her gün gerçekten ciddi sayıda yabancı turist ağırlıyor. Bu senenin turizmde rekorlar yılı olacağına ve çok iyi sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Denizli'ye uçak seferlerinin artırılmasını isteyen Köseoğlu, "Uçak seferleri arttığında inanıyoruz ki ilimize gelen hem yabancı turist hem de yerli turist sayısında çok artış sağlanacak." dedi.

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Pamukkale traverten turist turizm yabancı yerli ziyaretçi

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