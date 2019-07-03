FİNANS

Pamukkale'deki sıcak hava balonu işletmelerine soruşturma

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2019 11:14 | Son Güncelleme

Rekabet Kurulu tarafından, Pamukkale bölgesinde sıcak hava balonu, yamaç paraşütü ve acente hizmeti veren 6 firma hakkında soruşturma açıldı

Rekabet Kurulunca, Pamukkale bölgesinde sıcak hava balonu ve yamaç paraşütü işletmeciliği ile turizm acenteliği pazarında hizmet veren 6 firmaya yönelik soruşturma başlatılmasına karar verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Pamukkale bölgesinde faaliyet gösteren sıcak hava balonu ile yamaç paraşütü işletmeleri ve turizm acentelerinin ortak satış ve rezervasyon kanalı kurmak suretiyle rekabeti ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla resen yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri değerlendiren Kurul, söz konusu 6 teşebbüs hakkında, rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Öte yandan, Mey İçki San. ve Tic. AŞ'nin rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı, açık noktalarla yaptığı sözleşmelerin münhasırlık içerdiği ve rakip ürün satılmamasını temin için baskı uyguladığı iddialarını içeren başvuruları Danıştay kararı üzerine yeniden değerlendiren Kurul, şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Temsa İş Makinaları İmalat Pazarlama ve Satış AŞ'nin tek kontrolünün Marubeni Corporation tarafından devralınması, SMM Auto Finance, Inc.'nin ortak kontrolünün Toyota Financial Services Corporation ve Mazda Motor Corporation tarafından devralınması işlemleri de Kurul tarafından onaylandı.

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Mey İçki Pamukkale Rekabet Kurulu Sıcak hava balonu Soruşturma

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