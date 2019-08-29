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Pamukta 4,5 lira talebi

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2019 16:35 | Son Güncelleme

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) öncülüğünde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde pamuk üretimi yapan bir grup çiftçi, Harran Ovası'nda bir araya geldi - TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Cevat Delil: - "Çiftçimizin alın teri olan pamuğun bu yıl 4 lira 50 kuruş üzerinden satışı gerçekleşmelidir"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) öncülüğünde Şanlıurfa'da bir araya gelen pamuk üreticileri, sezona ilişkin taleplerini iletti.

Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak ve Adıyaman il ve ilçe ziraat odalarının başkanları ve üyelerinden oluşan yaklaşık 200 çiftçi, Harran Ovası kırsalında bulunan Perşembe Mahallesi'ndeki bir tarlada buluştu.

Arazide ekili olan pamukları inceleyen çiftçiler, üretimdeki talep ve sorunlarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi Mehmet Cevat Delil, tarlada yaptığı açıklamada, pamuğun Türkiye açısından stratejik bir ürün olduğunu söyledi.

Pamuk çiftçisinin istihdama da ciddi katkı sunduğunu vurgulayan Delil, Türkiye'de 5,2 milyon dekarda 2,6 milyon ton kütlü pamuk üretildiğini belirtti.

Üreticilerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini anlatan Delil, şöyle konuştu:

"Bu yıl, geçen seneye göre gübre, mazot, elektrik, zirai ilaç gibi girdilerde önemli oranlarda artışlar yaşanmıştır. Gübrede yaklaşık yüzde 60, elektrikte yüzde 70'in üzerinde artış olmuş, zirai ilaçta ise artış oranı yüzde 100'ü aşmıştır. Üreticilerimizin birim maliyetleri oldukça yüksektir. Pamuk hasadına çok az bir süre kala bu dönemde, dünya pamuk fiyatlarındaki ciddi düşüş üreticilerimizi endişelendirmektedir. Çiftçimizin alın teri olan pamuğun bu yıl 4 lira 50 kuruş üzerinden satışı gerçekleşmelidir."

Pamukta üreticinin, tüccarın, sanayicinin ve esnafın daha fazla gelir elde edebileceğine inandıklarını aktaran Delil, yaklaşan pamuk hasadın tüm taraflar açısından bereketli geçmesini temenni etti.

- "En büyük gelir kaynağı"

Akçakale Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ayhan da çiftçilerle bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ayhan, bölgedeki en güzel pamuğun Harran ve Akçakale bölgesinde yetiştirildiğini söyledi.

Pamuk alım fiyatlarının yüksek tutulmasının çiftçinin mağduriyetini gidereceğini anlatan Ayhan, "Ülkemizin en büyük gelir kaynağı tarımdır. Bunun yok olmaması için herkes elinden geleni yapmalıdır." dedi.

Çiftçilerden İbrahim Özal ise pamuğun zorlu bir üretim sürecinden geçtiğini söyledi.

Ürün ekilmeden önce tarlanın en az 4 kez elden geçirildiğini belirten Özal, gelişim aşamasında ise haşere ve böceklerle ciddi mücadele verdiklerini ifade etti.

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