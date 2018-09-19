Pamukta borsalar arası işbirliği

ŞTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ise son dönemde lisanslı depoculuk yatırımlarına hız verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, protokole ilişkin yaptığı açıklamada, stratejik bir öneme sahip pamukta üreticinin emeğinin karşılığını alabileceği, ürünün en sağlıklı koşullarda saklanarak değerinde pazarlanabileceği bir sistemi Şanlıurfa Ticaret Borsası ile birlikte hayata geçireceklerini ifade etti.

Ayrıca, PAMLİDAŞ tarafından çıkarılacak elektronik ürün senetleri, İzmir Ticaret Borsası Elektronik İşlem Platformu'nda (İZBEP) işlem görecek.

İki borsa arasında gerçekleştirilen protokol çerçevesinde, İZLADAŞ Şanlıurfa'da açacağı üçüncü şubesi ile Şanlıurfa Pamuk Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ'ye (PAMLİDAŞ) teslim edilecek pamukların kalite tasnifini yapacak.

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Borsası (İZTB) ve Şanlıurfa Ticaret Borsası (ŞTB) arasında imzalanan anlaşmayla, İzmir Ticaret Borsası Laboratuvar Ar-Ge ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ (İZLADAŞ) Şanlıurfa'da da hizmet verecek.

"Borsa'nın yüzde 95, TOBB'un yüzde 5 sahibi olduğu PAMLİDAŞ, Avrupa Birliği'nin IPA bileşeninden sağlanan 9 milyon 300 bin avro destekle Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde 117 bin metrekarelik alan üzerinde 20 bin ton kapasiteli lisanslı pamuk deposu yatırımını tamamladı. İzmir Ticaret Borsası ile yaptığımız iş birliği protokolüyle birlikte pamuk sektörüne ve üreticilerimize hizmet alanımızı daha da geliştirmiş olacağız."

İZTB, pamuk alanında ilk lisanslı depo olan Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ’nin (ELİDAŞ) kuruluşuna öncülük etmiş, depolardaki malı temsil etmek üzere çıkarılan elektronik ürün senetlerinin (ELÜS) alım-satımına imkan sağlayacak İZBEP sistemini de devreye sokmuştu.

