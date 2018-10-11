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Pamukta kalite denetimle artırılacak

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 17:01 | Son Güncelleme

Türkiye'nin toplam pamuk üretiminin yaklaşık yarısının karşılandığı Şanlıurfa'da, pamuğun kalitesini yükseltmek, hasat, işleme ve muhafazada kalite kayıplarını en aza indirmek için denetimler sıklaştırılacak, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacak - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin: - "Sık sık yapacağımız denetimlerde tespit edilen aksaklıklarla ilgili tutanakların hiçbirini geri çevirmeyeceğiz, hepsini yasal takibe koyacağız. Sadece pamuğun naylon türü çuvalda taşınmasının Kabahatler Kanunu'na göre cezası 45 bin liradır, bu cezaları da en sert şekilde tatbik edeceğiz"

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türkiye'nin toplam pamuk üretiminin yarısına yakınının karşılandığı kentte, pamuğun kalitesini yükseltmek, hasat, işleme ve muhafazada kalite kayıplarını en aza indirmek için denetimlerin sıklaştırılacağını ve hataların affedilmeyeceğini bildirdi.

Vali Erin, sektör temsilcilerinin katılımıyla bir otelde gerçekleştirilen "Şanlıurfa pamuğunda kalite koruma ve geliştirme koordinasyon toplantısı"nda yaptığı konuşmada, kentin sahip olduğu tarımsal arazi varlığı, güneşi, suyu ile büyük bir potansiyeli bünyesinde barındırdığını söyledi.

Kentte 4 milyon dönüme yakın arazinin sulandığını ifade eden Erin, 1992'den itibaren şehirde başlayan sulama yatırımlarının Türkiye'nin hiçbir yerine yapılmadığını dile getirdi.

Şanlıurfa'nın Türkiye'deki toplam pamuk üretiminin yüzde 50'sini karşıladığını vurgulayan Erin, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa'da üreticilere sadece 2017 yılı içerisinde tarımsal destek olarak 1 milyar 350 milyon lira ödendi. Verilen bu teşvikler sayesinde Şanlıurfa, pamuk üretiminde rekor kırdı. Bu üretimin yüksek kalitede sürdürülmesi için alınan kararlara üreticilerin titizlikle riayet etmesi gerekiyor. Pamukta kalitenin korunması ve yükseltilmesi amacıyla kısa süre önce valiliğimizce alınan tedbirlere riayet edilmesi için sıkı denetimler olacak. Sık sık yapacağımız denetimlerde tespit edilen aksaklıklarla ilgili tutanakların hiçbirini geri çevirmeyeceğiz, hepsini yasal takibe koyacağız. Sadece pamuğun naylon türü çuvalda taşınmasının Kabahatler Kanunu'na göre cezası 45 bin liradır, bu cezaları da en sert şekilde tatbik edeceğiz."

- "Çiftçimiz mağdur edilmesin"

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu da pamuğun Türkiye ve Şanlıurfa için stratejik bir ürün olduğunu belirtti.

İnsanoğlunun doğarken de ölürken de pamuğa sarıldığını belirten Eyyüpoğlu, "Pamuğun değerinin düşürülmemesi için fabrikatörlerin fiyat düşürmemesi gerekiyor. Dünya piyasasında pamuğun balya fiyatı 11 bin 500 lira. Şanlıurfa pamuğunun balyasının fiyatı ise 9 bin liradan satılıyor. Bu durumda hem üreticiler hem de tüccarlar zarar ediyor. Üretim girdilerinin ne kadar yüksek olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Fabrikatörlerimiz aynı zamanda çiftçidir. Çiftçilerimizi mağdur etmemeleri için ellerini vicdanlarına koymalarını rica ediyorum." diye konuştu.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Peltek ise kentte üretilen pamuğun kalitesinin yüksek olduğunu belirterek, bu kalite zincirinin nihai tüketiciye kadar korunması gerektiğinin önemine işaret etti.

Alınan tedbir kararlarının sıkı bir şekilde uygulanmasını ve cezai yaptırımların mutlaka hayata geçirilmesini isteyen Peltek, herkesin bu konuda üzerine düşeni yapması gerektiğini dile getirdi.

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kalite pamuk Şanlıurfa Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin tedbir türkiye üretim

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