"Pamukta prim miktarı kiloda en az 1,25 lira olmalı"

İZMİR (AA) - Ege Bölgesi'ndeki dört ticaret borsası, pamuk için verilecek prim miktarının kilogram başına en az 1,25 lira olmasını istedi.

İzmir, Manisa, Aydın ve Söke ticaret borsalarından yapılan ortak açıklamada, on binlerce üretici ailenin geçimini sağladığı pamuğun 30 milyar dolar ihracat geliri elde edilen tekstil ve konfeksiyon sanayisinin ham maddesi olduğu belirtilerek, pamuk üretiminin ülke ekonomisi için hayati önem taşıdığı ifade edildi.

Mahlıç pamuk üretiminin 2018 yılında en az bir milyon ton hedefine yaklaştığı hatırlatılan açıklamada, bu yıl hava şartlarında olağanüstü bir değişiklik olmaması halinde bir milyon ton sınırının aşılacağı, ilk defa ülke tüketiminin yüzde 75'ini karşılayabilir duruma gelineceği aktarıldı.

Kütlü pamuk üretim maliyetinin gübre, ilaç, akaryakıt, tohum fiyatlarındaki artışa paralel olarak bir önceki yıla göre yüzde 40 seviyelerinde artmasının üretimdeki olumlu eğilimi tehdit ettiği kaydedilen açıklamada, 2019 yılı ürünü için verilecek prim miktarının da bir an önce açıklanması ve sezon ekim döneminde ödenmesi gerektiği vurgulandı.