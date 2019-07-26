Pamuğun sıcağı seven bir bitki olduğunu ancak hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği dönemlerde ürünün korunması için önlem alınması gerektiğini vurgulayan Çopur, söz konusu dönemlerde yetiştiricilerin bitkinin su stresine girmesini engellemesini istedi.

Türkiye'deki pamuk üretiminin yarıya yakınının yapıldığı Şanlıurfa'da şu günlerde çiçeklenme evresinde olan beyaz altında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kayıplar yaşanmaması için üreticilerin dikkatli olması isteniyor.

Çopur, pamuk için istenen sıcaklığın 24- 32 derece olduğunu anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"Bölge sıcak, yarı kurak sıcakların 44-45 dereceye kadar çıktığını görüyoruz. Bu sıcaklık süresi kısa olduğu için gün içerisinde bitkiler kısmen bunu tolere edebiliyor. Ancak bu yüksek sıcaklık devam ettiği sürece bitkilerde su isteği artacaktır. Bitkilerde bu stresi tolere etmek için tarak, çiçek dökümleri olabilir. Bu nedenle bitkiyi su stresine sokmamalıyız, bitki beslenmesine dikkat etmemiz gerekli. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece çok bir sıkıntı olmaz. Geçen haftalarda çok yoğun bir sıcaklık oldu eğer siz bitkiyi yoğun bir su stresine sokmadıysanız, bunları tolere edebilirler, aksi taktirde verim kayıpları olabilir."

Pamuğun ekim döneminde bölgede etkili olan yağışların toprak işlemesini geciktirdiğini, bu nedenle bazı üreticilerin geç ekim yaptığını anlatan Çopur, üreticilerin buradan kaynaklanabilecek sorunları en aza indirmek için tarım danışmanları ve üniversitelerden destek alması gerektiğini bildirdi.