FİNANS

Pancar üreticisi alımın hızlanmasını ve fiyat iyileştirmesi bekliyor

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2018 11:44 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde şeker pancarı üreticileri, alımların hızlanmasını ve fiyatların iyileştirilmesini bekliyor.

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde şeker pancarı üreticileri, alımların hızlanmasını ve fiyatların iyileştirilmesini bekliyor. Ülfeciler köyünden pancar üreticisi İbrahim Kırkpınar, geçen yıl bu tarihlerde pancarını söküp bitirdiğini fiyatların kendilerini kurtarmadığını, artan maliyetler yüzünden gelecek yıl kendisi gibi birçok çiftçinin de pancar ekmeyi düşünmediğini söyledi. Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız ise pancar üreticisinin bu yıl yaşadığı sorunlar hakkında , "Şeker pancarı fabrikaları özelleşince kantarların açılması geç kaldı. Üretici nakliye için kamyon bulamayınca sorun olmaya başladı. Bu tarlaların da bir an önce boşalması lazım. Pancarın teslim olması lazım. Önümüz kışa gidiyor" diye konuştu. Sandıklı merkez ve köylerinde yaklaşık 1200 üretici şeker pancarı sökümüne devam ediyor. Geçen yıl ilçede 145 bin ton pancar elde edilirken, bu yıl 160 bin ton civarında rekolte bekleniyor. İlçe merkez ve köylerinde şeker pancarı sökümü randevu sistemiyle yapılırken, günde 1500 ton pancar alımına izin veriliyor. İlçede bulunan 4 kantarın ise kasım ayının 1'inde şeker pancarı alımı yapması bekleniyor. Şeker pancarı alımının geç kaldığını savunan üreticiler, tarlalarına başka bir ürün ekmek için söktükleri şeker pancarlarını boş arazilere dökerek fabrikanın alım yapacağı günü bekliyor. Geçen yıllarda söküm işlemlerinin ve kantarların daha erken yapıldığını kaydeden üreticiler, kantarların bir an önce açılarak alımın hızlanmasını istedi. Maliyetlerin de oldukça yükseldiğini anlatan üreticiler, fiyatların iyileştirilmemesi ve alımların aksaması durumunda gelecek yıllarda şeker pancarı ekmeyeceklerini söyledi. 'PANCARIN TESLİM OLMASI LAZIM' Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız, "Şeker pancarı fabrikaları özelleşince kantarların açılması geç kaldı. Üretici nakliye için kamyon bulamayınca sorun olmaya başladı. Bu tarlaların da bir an önce boşalması lazım. Pancarın teslim olması lazım. Önümüz kışa gidiyor. Bize kantarların 1 Kasım'da açılacağı bildirildi. Çiftçi sözleşmeyi Türk Şeker ile yaptı. Daha sonra el değiştirdi. El değiştirince anlaşmadaki aynı hakların devam etmesi lazım. Önümüzdeki sene firma, 'Ben şunları şunları yapacağım' demesi lazım. Çiftçi de işine gelirse ekmesi lazım" dedi. 'PARA KAZANAMAZSAK TOPRAĞI TERK ETMEYE BAŞLARIZ' Geçen yılki enflasyona göre kilogramı 23 kuruştan açıklanan pancar alımının çiftçiyi kurtarmayacağını vurgulayan Süleyman Yıldız, "Çiftçi 30 kuruşun altında pancar parasını alırsa zarar eder. O zaman şeker de ülke genelinde sorun olur. Nakliyeci de sorun, kamyon bulamıyoruz. Biz o yüzden diyoruz kantarları açın kardeşim. Hiç olmazsa kantarlara teslim edelim. O zaman şeker firması kamyonları göndersin biz yine sökeriz. Bizim de para kazanacak duruma getirilmemiz lazım. Biz para kazanamazsak toprağı terk etmeye başlarız" diye konuştu. 'YENİ YILDA PANCAR EKMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ' Ülfeciler köyünde pancar üreticisi İbrahim Kırkpınar, zor şartlarda pancar yetiştirmeye çalıştıklarını anlatırken, şöyle dedi: "Teslimi konusunda fabrikaya göndermek çok zor. Kamyon buluyoruz, hava şartları uygun değil. Hava şartları uygun oluyor, kamyon bulamıyoruz. Söktüğüm pancarları ben şu anda köy meydanına silo yapmaktayım. Geçen yıl bu tarihlerde pancarımı söküp bitirmiştim. Fiyatlar da bizi kurtarmıyor. Gübre ve mazot çok pahalılandığı için bu şartlarda üretim yapsak da kazanamayız. Ben ve bütün arkadaşlarım yeni yılda pancar ekmeyi düşünmüyoruz." 'PANCAR SİLO YAPTIĞIMIZ YERDE FİRE VERECEK, ÇÜRÜYECEK' Oda köyünden şeker pancarı üreticisi Ali İhsan Uğur da "Tarladan çıkardığımız pancarları çayıra silo yapıyoruz. Verilen fiyat zaten düşük. Şeker oranları düşük. Kamyona sarıp gönderiyoruz. Şeker oranları 11, 12, 13 şeklinde geliyor. Mecburen çayıra dökmek zorundayız. Kantarlar açık değil. Fabrikaya göndermek için kamyon verilmiyor. Ben ayın 15'inden beri kamyon bekliyorum. Sıraya yazıldım. Ayın 26 ya da 27'sinde verilecek deniyor. Hani nerede? Pancar silo yaptığımız yerde fire verecek, çürüyecek. Tarladan da çıkarmak zorundayız. Çünkü yerine ekin ekeceğiz" dedi.

PARTNERKarnını görenler inanamıyorKarnını görenler inanamıyor
Ege Serbest Bölge'de 550 işçi grev ilanını astıEge Serbest Bölge'de 550 işçi grev ilanını astı
Pancar üreticisi alımın hızlanmasını ve fiyat iyileştirmesi bekliyorPancar üreticisi alımın hızlanmasını ve fiyat iyileştirmesi bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Dünya devlerinin boykotuna rağmen 50 milyar dolarlık anlaşma! Prens Selman da oradaydı!

Dünya devlerinin boykotuna rağmen 50 milyar dolarlık anlaşma! Prens Selman da oradaydı!

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

Kadroya geçen taşeron işçiler bu habere dikkat! Kimse bu hakları bilmiyor

Kadroya geçen taşeron işçiler bu habere dikkat! Kimse bu hakları bilmiyor

Elektrik ve doğalgaz zamlarında geri adım çağrısı!

Elektrik ve doğalgaz zamlarında geri adım çağrısı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ege Serbest Bölge'de 550 işçi grev ilanını astı

Ege Serbest Bölge'de 550 işçi grev ilanını astı

Pancar üreticisi alımın hızlanmasını ve fiyat iyileştirmesi bekliyor

Pancar üreticisi alımın hızlanmasını ve fiyat iyileştirmesi bekliyor

İş Bankası, ihracatçı KOBİ’lere kolaylık sağlayacak

İş Bankası, ihracatçı KOBİ’lere kolaylık sağlayacak

Facebook Messenger 4’ü duyurdu

Facebook Messenger 4’ü duyurdu

Tescilli Keben Nar'ı hasadı başladı

Tescilli Keben Nar'ı hasadı başladı

ATO: Çiftçimiz emeğinin karşılığını sonuna kadar alacak

ATO: Çiftçimiz emeğinin karşılığını sonuna kadar alacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.