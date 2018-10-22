FİNANS

PANCARIN İŞLENİP, ŞEKER OLARAK SOFRALARA YOLCULUĞU

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2018 11:12 | Son Güncelleme

(Haber-Kamera Taha AYHAN-MALATYA-DHA)TÜRKİYE'nin şeker ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı Malatya'daki Şeker Fabrikası'nda, tarlalardan toplanan son mahsul pancarlar işleniyor.

(Haber-Kamera Taha AYHAN-MALATYA-DHA)TÜRKİYE'nin şeker ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı Malatya'daki Şeker Fabrikası'nda, tarlalardan toplanan son mahsul pancarlar işleniyor. Pancarın şekere dönüşme işlemi yaklaşık 48 saat sürüyor. Malatya başta olmak üzere Van, Erzurum, Diyarbakır, Bingöl, Elazığ, Tunceli, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Sivas ve Kayseri'nin verimli topraklarına ekilen şeker pancarı, bölgenin en büyük şeker fabrikasında işleniyor. Genellikle modern tarım tekniklerinin kullanıldığı bölgede, bazı çiftçiler hala geleneksel yöntemleri tercih ediyor. Eylül ayında hasada başlanan, ekim ayında ise toplanan son mahsul, çiftçiler tarafından şeker fabrikasına getiriliyor. Pancar, ilk olarak ön temizleme işleminden geçiriliyor. Toprak ve çamurdan arındırılan ürün, silolara alınıp kanal vasıtasıyla fabrikaya ulaştırılıyor. Kanallarda basınçlı suyla yıkanan pancarlar, kesme makinelerinde belirli oranlarda kıyılıyor ve banttan geçirilerek haşlama bölümüne dökülüyor. Daha sonra şerbetle işlem gören pancar, difüzyona gönderiliyor. Şerbetleme ve yüksek ısıda kaynatma işlemlerinin ardından ortaya çıkan şeker, kurutularak eleklerden geçiriliyor ve torbalara doldurularak piyasaya verilmek üzere ambara teslim ediliyor. Pancarın şekere dönüşme işlemi yaklaşık 48 saat sürüyor. KENDİ ELEKTİRĞİNİ KENDİ ÜRETİYOR Bölgenin en büyük şeker fabrikasına sahip olan ve günde 6 bin ton şeker üreten tesis ayrıca makinelerinden çıkan basınçlı buharıyla kendi elektriğini kendi üretme özelliğine sahip. 'AVRUPA STANDARTLARINDA ŞEKER ÜRETİYORUZ' Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, fabrikada bu yıl 40 bin ton şeker üretmeyi hedeflediklerini belirterek, Biz takriben bu sene 300 bin ton pancar işleyeceğiz. Bunun karşılığında yaklaşık 40 bin ton şeker, 100 bin ton yaş küspe, 10 bin tona yakın da melas üretmeyi hedefliyoruz. Şunu rahatlıkla ve gururla söyleyebilirim; Malatya Şeker Fabrikası son yılların ve kurulduğundan bu güne kadar en iyi, en güzel değerleri yakaladı ve ürettiğimiz şeker Avrupa standartlarında şeker üretiyoruz. Çok kaliteli. Tarihinin en güzel değerlerini yakaladık. Şu ana kadar 140 bin tona yakın pancar tesellüm edildi, 11 bin ton şeker ürettik, 30 bin ton yaş küspe ürettik, 4 bin ton melas ürettik şu ana kadar ve ürettiğimiz mamulleri de satıyoruz. Bu fabrikada günde 6 bin tona yakın pancar tesellüm ediliyor. Gördüğünde hiçbir yoğunluk yok. Randevulu sistem çalışıyor, son sistem uygulanıyor. Gelen nakliyecilerimiz de, şoförlerimiz de beklemeden pancarlarını, ürünlerini boşaltıp rahatlıkla dönüyorlar. Bu da başta fabrika yönetimimiz, fabrika müdürümüz olmak üzere son yıllarda bayağı bir değişiklikler yapıldı. Bu da çok güzel oldu. Sistem bayağı iyi çalışıyor. EKONOMİNİN PANCARDAKİ ETKİSİ Geçen sene pancarın tonunun 210 lira, bu sene ise 235 liraya çıktığını ifade eden Murat, Bu kriz olmasaydı pancarın gerçekten iyiydi fiyatı. Tabii ki bütün girdilere; gübreye, ilaca hammaddeye, mazota zam geldiği için biraz çiftçilerimiz açısından istenilen karı yakalayamayacaklar ama önümüzdeki sene umarım bu rakam biraz daha yükseltilecek, para da kazanılacak. Çünkü büyük çiftçiler, makinayla bu işi yapan insanlar iyi para kazanıyorlar, kazanmaya da devam ederler diye düşünüyorum diye konuştu.

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