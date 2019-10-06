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Pancarın şekere yolculuğu başladı

FİNANS HABERLERİ  | 06.10.2019 13:51 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de 1954 yılında kurulan Kayseri Şeker Fabrikası'nda, Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Tokat ve Nevşehir illerine bağlı 450 köyden getirilen pancarların, çeşitli işlemlerden geçirilip şekere dönüştürülmesi yolculuğu başladı.

Pancarın şekere yolculuğu başladı

Yasin DALKILIÇ- İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de 1954 yılında kurulan Kayseri Şeker Fabrikası'nda, Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Tokat ve Nevşehir illerine bağlı 450 köyden getirilen pancarların, çeşitli işlemlerden geçirilip şekere dönüştürülmesi yolculuğu başladı.
Kayseri'de, Ankara yolu üzerinde bulunan Kayseri Şeker Fabrikasında 450'ye yakında köyde 14 bin 500 çiftçinin ürettiği pancarlar oluşturulan randevu sistemiyle tarladan sökülüp kamyonlara yüklenerek fabrikaya getiriliyor. Ürünlerini tarttıran çiftçiler, ürettiklerin şeker pancarının kalite kontrolü için ekspertizlere ürünlerini teslim ediyor. Pancardaki şeker oranının tespit edilmesinin ardından kamyonlar yük boşaltma alanına gönderiyor. Bantlı sistemle tesis içine alınan şeker pancarları tazyikli su ile temizlendikten sonra ot ve kök kalıntılarından arındırılıp, kıyım bıçaklarıyla kıyılarak üretim bandına alınıyor. Büyük kazanlarda çeşitli işlemlerden geçirilerek kristalleştirilen şeker daha sonra çuvallama işleminin yapıldığı bölgeye götürülüyor. Şeker pancarının şekere dönüşümü 24 saat sonra çuvallanıp depolanmasıyla son buluyor.
'ŞİMDİ HASAT ZAMANI'
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker'in Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker fabrikaları olmak üzer 3 tane fabrikasının bulunduğunu söyleyerek, "Fabrikalarımızın hepsinde üretim yapılıyor. Şimdi hasat zamanı. Şeker pancarının şekere doğru olan yolculuğu başladı. Şeker pancarı tarladan sökülmek suretiyle çiftçilerimizin 6 aylı bir süre içinde büyük gayretle emek vererek yetiştirdiği şeker pancarı kamyonlarla fabrikalarımıza getiriliyor. Bu pancarlar fabrikalarımıza şekere dönüşüyor. Bu yolculuğun mutluluğunu taşıyoruz. Kayseri Şeker 3 fabrikasında günlük yaklaşık 35 bin ton şeker pancarı işliyor. Buradan da 5 bine tona yakın bir şeker elde ediyor" dedi.
3 FABRİKADA 3 MİLYON 200 BİN TON ŞEKER PANCARI İŞLENECEK
Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal fabrikalarında bu sene 3 milyon 200 bin ton şeker pancarının işlenecek, yaklaşık 460 bin ton şeker elde edileceğini vurgulayan Akay, şunları söyledi: "Üretilecek 460 bin ton şeker Türkiye'nin toplam şeker ihtiyacının yüzde 17'sini karşılıyor. Böyle bir kapasiteye sahip. Bunların sonucunda ticari değeri de bu sene için 1 milyar 800 milyon civarında olmasını bekliyoruz. Bu tabi 15 bin çiftçi ailesi , çalışanlar, nakliyeciler geniş bir kitleye hitap ediyor ve bunların geçimini sağlama aracıdır. Kayseri Şeker'in Türkiye ekonomisindeki yeri daha şekilde anlaşılmış oluyor. Kayseri Şeker İSO 500 çerçevesinde yapılan değerlendirmelerde ilk 100 arasında yer alan bir şirkettir. Biz bu uygulamalarımızla bu özelliğimizi hem korumak hem de geliştirmek niyetindeyiz. İstihdama önemli katkı sağlıyoruz. Kayseri Şeker bu ekonomik büyüklüğü ile yatırım yapıyor. Yatırımla anlamında önemli adımlar atılıyor."

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Pancarın şekere yolculuğu başladıPancarın şekere yolculuğu başladıPancarın şekere yolculuğu başladıPancarın şekere yolculuğu başladı

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