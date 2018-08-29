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Pankobirlik Başkanı Konuk: Mücadelemiz, üreten bir Türkiye mücadelesi

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2018 17:22 | Son Güncelleme

KONYA Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin 66'ncı Olağan Mali Genel Kurulu, Konya Şeker Fabrikası'nda yapıldı.

Pankobirlik Başkanı Konuk: Mücadelemiz, üreten bir Türkiye mücadelesi

KONYA, (DHA)- KONYA Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin 66'ncı Olağan Mali Genel Kurulu, Konya Şeker Fabrikası'nda yapıldı. Tüm kararların oy birliği ile alındığı Olağan Mali Genel Kurul'a yaklaşık 5 bin kooperatif üyesi katıldı. Ülke ekonomisine yönelik değerlendirmelerde bulunan PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, "Hepimizin verdiği mücadele, üreten ve ürettiği ile kendine yeten bir Türkiye mücadelesidir. Dün ürettiğimizi katma değerli hale getirmek için çıktığımız yolda yalnızdık. Bugün bu kooperatifin yaptıkları Türkiye için yol göstericidir" dedi.
Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin 66'ncı Olağan Mali Genel Kurulu, Konya Şeker Fabrikası'nda gerçekleştirildi. Yaklaşık 5 bin üretici, çok sayıda belediye başkanı ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı Genel Kurul'da gündem maddelerinin tümü oy birliği ile kabul edildi. 25'inci ve 26'ncı dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Konya Şeker'in tarım sektöründe ve şeker sanayisinde asırlık ezberleri değiştirdiğini belirterek, "Biz ezberleri değiştirdiğimiz için ikinci fabrikayı yapabildik. İkinci fabrikayı yaptık, üretici daha çok pancar üretebildi. Biz ezberleri değiştirdiğimiz için ürettiğimiz şekeri çikolata, bisküvide değerlendirmeye, yani katma değerli ürünler üretmeye başlayabildik. Biz ezberleri değiştirdiğimiz için etliye sütlüye, yağlıya tuzluya el attık. Ürettiklerimizi pazara çıkarmak için birilerinin ayağına basa basa kendi markamıza, çiftçinin markasına yer açtık. Bunları niye yaptık? Çiftçinin ayakta kalabilmesi için, kendi ürettiği ürünleri işleyecek tesislere de sahip olması gerektiği için yaptık. 10 sene önce çiftçi sütü üretiyordu ancak satacak yer olmadığı için kanallara dökmek zorunda kalıyordu. Sizin besinizi, birileri geliyor, 3-5 peşinat verip, gerisi birkaç ay sonra deyip, toplayıp gidiyordu. O gerisi gelmiyor, siz aldığınız 3-5 ile kalıyordunuz. Bugün sağlam alıcı olduğu için sizin üretiminiz arttı. Daha da artacak. Ayçiçeğinde ham yağ fabrikası kurulduğu için üretim bugün 50 bin tonlardan 300 bin tonlara ulaştı. El birliği ile ezberleri değiştirdik ve Türkiye'ye bir model sunduk. Bugün Türkiye'nin, tarım sektörümüzün önünde yol gösteren bir örnek model var" diye konuştu.
'GIDA GÜVENLİĞİ, MİLLİ GÜVENLİKLE EŞ ANLAMLIDIR'
Bir ülkenin siyasi ve ekonomik bağımsızlığını muhafaza açısından gıda güvenliğinin önemini vurgulayan Başkan Recep Konuk, "Gıdada kendi kendine yeterlilik bir ülke için hayati önemdedir. Hele hele ekonomik dalgalanmaların olduğu dönemlerde gıda güvenliği milli güvenlikle eş anlamlıdır. Bizim gibi tarihe damga vurmuş ve bize karşı rövanş bekleyenlerin pusuda fırsat kolladığı milletler için gıda güvenliği çok daha önemlidir. O nedenle biz üstümüze düşeni zaten yapıyoruz. Sektörü yönetenlerden de bizim bu mücadelemize daha çok destek bekliyor, bunu da kendimiz için değil, ülkemizin istiklali ve istikbali için istiyoruz" dedi.
'KISIR DÖNGÜNÜN NASIL KIRILABİLECEĞİNİ İSPAT ETTİK'
PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Türkiye'nin yağlı tohum ve bitkisel yağ ithalatçısı olduğunu kaydederek, şunları söyledi:
"3 milyar doların üzerinde ithalatı var her sene. Verimde sorunu var mı? Yok. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 2016 yılı ayçiçeği raporunda yer alan rakamlara göre, ayçiçeğinde dünyada hektara alınan ürün miktarı 2016'da ortalama 1680 kilogram olarak gerçekleşmiş. Aynı yıl, Türkiye'de hektardan ortalama 2 bin 640 kilogram ayçiçeği alınmış. 2016'da Türkiye dünyadaki hektara verimin 1 ton üstünde ürün almış. Buna rağmen, yani hektarda dünya ortalamasının 1,5 katından fazla ürün almamıza rağmen ürünün fiyatlamasında yaşadığımız sorunlar sebebiyle her yıl ürettiğimizden fazla ayçiçeği tohumu ithal etmişiz. Bizim bu verim ortalaması ile bırakın kendi kendimize yetmeyi, bu ürün grubunda konumumuzun ihracatçı olması gerekir. Biz bu tabloyu gördük ve ham yağ fabrikasını kurarak bu kısır döngünün nasıl kırılabileceğini uygulamalı olarak ispat ettik. Şimdi tek sorunumuz, ürünün küresel ölçekte fiyatlanması aşamasında yaşanan sıkıntıdır. İnşallah tarım politikalarımızda fiyat üzerinden kıyas yerine birim alandan alınan ürün miktarı üzerinden kıyaslama metodunu benimseyeceğiz ve ülkemiz fiyatlama nedeniyle savrulduğu ithalata bağımlılıktan yağlı tohumlarda kurtulacak."

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Pankobirlik Başkanı Konuk: Mücadelemiz, üreten bir Türkiye mücadelesiPankobirlik Başkanı Konuk: Mücadelemiz, üreten bir Türkiye mücadelesi

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