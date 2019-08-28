Papara ile PTT iş birliği

İSTANBUL, (DHA) - ELEKTRONİK para kuruluşu Papara, PTT ile iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında Papara kullanıcıları hesaplarına Türkiye’deki tüm PTT şubelerinden nakit para yatırabilecek.

Para transferi ve ödeme hizmetleri sunan Papara ile PTT şubeleri arasında yapılan anlaşma kapsamında banka hesabı olmayan kullanıcılar tüm PTT şubelerini birer Papara şubesi gibi kullanıp hesaplarına para yatırabilecek. Anlaşma ile kullanıcılara birçok avantaj sunulacağını belirten Papara Genel Müdürü İlker Diker, “Bu hizmet sayesinde artık banka hesabı olmayan Papara kullanıcıları tüm PTT şubelerini birer Papara şubesi gibi kullanıp hesaplarına para yatırabiliyorlar. Yatırılan tutarlar anında Papara kullanıcısının hesabına yansıtılıyor” dedi.

PARA YATIRMA İŞLEMİ KOLAYLAŞIYOR

“İş birliği ile kullanıcıların para yatırma işlemlerinin kolaylaşmasının yanı sıra, çeşitliliğin sağlanması ve ATM erişimi kısıtlı olan yerlerde Papara kullanıcılarının hesabına rahatlıkla para yatırabilmesi hedefleniyor” diyen Diker, sözlerine şöyle devam etti: