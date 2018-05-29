Papatya geçim kaynakları oldu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde kadınlar yaylalardan topladıkları papatyaları kilogramı 27 liradan satıyor.

İlçenin Kışlak, Danışmentler, Elek, Yarbasan ve Yavaşlar mahallelerindeki kadınlar, yaylalarda doğal olarak yetişen papatyaları toplayarak eve getiriyor.

Evde özenle temizlenerek saplarından ayrıştırılan papatyalar güneşte kurutulmaya bırakılıyor.

Kurutulan papatyalar meşrubatta ve ilaç sanayisinde kullanılmak üzere ilçeye gelen tüccarlara kilogramı 27 liradan satılıyor.

- İlaç sanayisinde kullanılıyor

Papatya toplayan kadınlardan Ayşe Çelik, AA muhabirine, papatyanın önemli bir geçim kaynağı olduğunu ve her yıl mayıs ve haziran aylarında yaylalara papatya toplamaya çıktıklarını söyledi.

Sabah güneşin doğuşuyla yaylalara çıkan kadınların havalar ısınıncaya kadar topladıkları papatyaları eve getirip işlediklerini anlatan Çelik, "Sabah erken saatlerde gidip tarla ve dağlardan traktörümüze topluyoruz. Getirdikten sonra birer birer kafalarını koparıp ayıklıyoruz. 2 gün güneşte kuruttuktan sonra, gelen alıcılara satıyoruz. Kilogramını 27 liradan satarak evimize ek gelir sağlıyoruz. Günde 2 kilogram papatya topluyorum. Geçen yıla oranla tarlalarda papatya maalesef az. Geçen yıl papatyadan 1 ayda bin lira kazandım." dedi.