"Parasal genişleme için biraz daha beklenmeli"

İSTANBUL (AA) - MURAT ASLAN - Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan "Ekonomik Koşullar ve Para Politikasının Duruşu" adlı raporda parasal genişleme kararının alınması için olayların biraz daha açıklığa kavuşmasını beklemenin akıllıca olacağını belirtti.

Kaplan'ın kaleme aldığı ve 24 Haziran'da yayımlanan "Ekonomik Koşullar ve Para Politikasının Duruşu" adlı raporda ticaret savaşları ve belirsizliklerin ABD ekonomisinin görünümünü negatif yönde ne kadar etkileyeceğine dair karar vermek için henüz erken olduğu belirtildi.

Hanehalkı borçluluk oranının 2008'deki yüzde 97'lik seviyesinden 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 75'e indiği ifade edilen raporda, ABD ekonomisinde tüketimin artış eğilimini koruduğu bildirildi.

Raporda işsizlik oranının yüzde 3,6 ile doğal işsizlik seviyesinde olduğu ABD'de, daha geniş kapsamlı bir ölçü kullanarak yarı zamanlı işte çalışanlar ve artık iş aramayan çalışanların da olduğu grubun yüzde 7,1 ile 2006'daki yüzde 7,9 seviyesinin altında kaldığı vurgulandı.

Geçen ay tarım dışı istihdam verisinin 75 binle 2018'deki ortalama 223 bin ve nisan ayına kadarki ortalama 186 binin altında kalmasının sebebi olarak işsizlik oranının doğal işsizlik seviyesine inmesi olarak gösterilen raporda, mevsimsel etkilerin de enflasyonu artırabileceği ve sıkılaşan iş gücü piyasasının fiyatlardaki yükselişi destekleyeceği ifade edildi.