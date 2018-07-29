Paraşüt kulesi yeniden hizmete açıldı

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türk Hava Kurumu (THK) Müzesi içinde yer alan paraşüt kulesi, gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından hizmete açıldı.

Havacılık açısından büyük önem taşıyan ve 287 metrekare kapalı ve 7 bin 294 metrekare açık alandan oluşan THK Müzesi 19 Mayıs 2002'de ziyaret edilmeye başlandı. Müze yerleşkesi içinde yer alan Rus ve Türk mühendisler tarafından inşa edilen paraşüt kulesi ise 1937 yılında dönemin Başbakanı Celal Bayar tarafından faaliyete geçirildi.

Tarihi nitelik taşıyan ve Kurum tarafından yıllık olağan tadilatı bitirilen kule, bugün itibarıyla yeniden hizmete açıldı.

THK kursiyerlerinin de eğitimleri gereği kullandığı 41 metrelik kulede atlayışlar, kulenin 3. kat balkonundan yani 38 metrelik bölümünden gerçekleştiriyor. Atlayış yapanlara sertifika ve rozet armağan ediliyor.

Paraşüt kulesi hava şartlarının uygun olduğu koşullarda 15 Kasım'a kadar açık kalacak. Gerekli şartları sağlayanların ücretsiz gerçekleştirdiği atlayışlar, uzman paraşüt eğitmenleri eşliğinde yapılıyor.