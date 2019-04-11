Paraşütçü eğitiminde yerli teknoloji dönemi

GÖKSEL YILDIRIM - Paraşütçü personelin sanal gerçeklik ortamında eğitim almasını sağlayacak Hezarfen Paraşüt Simülatörü, Kara Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına sunuldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, HAVELSAN, atlayıştan, paraşüt açılışı ve hedeflenen noktaya inişe kadar gerçek bir eğitimde yaşanabilecek senaryoların ve tüm acil durumların deneyimlenebilmesine olanak sağlayan paraşüt simülatörü geliştirdi.

Personelin sanal gerçeklik ortamında eğitim almasına olanak sunan Hezarfen Paraşüt Simülatörü, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile koordine halinde yürütülen çalışmalar sonunda Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Hezarfen, güvenlik güçlerinin envanterine yerli ve milli üretim olarak giren ilk paraşüt simülatörü oldu.

Kalitesi ve sunduğu eğitim ortamıyla dünya genelinde bu alanda kullanılan sistemlerin üzerinde bir kabiliyete sahip Hezarfen Paraşüt Simülatörü ile bu alandaki dışa bağımlılığın en alt seviyeye indirilmesi hedefleniyor.

Yurt içi ve dışındaki etkinlik ve fuarlarda da ilgi gören simülatörün önümüzdeki dönemde ihracat başarılarına imza atması bekleniyor.